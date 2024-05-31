У чоловічих статевих органах виявили мікропластик, що шкідливо для фертильності. В Японії збираються вирощувати людям зуби, а в Британії дитині повернули слух генною терапією. На Землю вперше за 20-річчя впала потужна геомагнітна буря, "засвітивши" полярне сяйво. Єдиний зонд біля Венери не відповідає вченим. А хижі птахи через війну в Україні змінили шлях міграції. Наукові новини місяця — в добірці Суспільного.

Генна терапія повернула дитині слух

Півторарічна дівчинка Опал Сенді з Оксфордширу стала першою пацієнткою, якій генна терапія майже повністю повернула слух.

Дитина народилася глухою через слухову нейропатію — захворювання, яке порушує передачу нервових імпульсів від внутрішнього вуха до мозку і може бути викликане дефектним геном. Їй "вмонтували" робочу копію гена. Операція тривала 16 хвилин. Після терапії Опал реагує на голоси батьків, вимовила перші слова та бавиться з барабаном. Вушний хірург Манохар Банс сказав, що ця успішна операція — лише початок генної терапії, яка знаменує нову еру в лікуванні глухоти.

Дві копії цього гена означають хворобу Альцгеймера

Учені на чолі з іспанцем Хуаном Фортеа в новому дослідженні виявили, що люди з двома копіями варіанту гена APOE4 (гомозиготність гена) майже напевно матимуть хворобу Альцгеймера, і це слід вважати її генетичним обумовленням. Раніше науці було відомо тільки те, що успадкування однієї копії варіанту гена APOE4 підвищує ризик Альцгеймера.

Науковці проаналізували дані понад 500 людей, які мали ген APOE4. Це значно більша вибірка, ніж була в попередніх дослідженнях Люди з двома копіями гена — це 2-3% від загального населення Землі, але 15-20% від усіх з хворобою Альцгеймера.

Як відростити зуби

З вересня цього року в Університетській лікарні Кіото на людях тестуватимуть препарат, який допоможе регенерувати відсутні зуби. Ліки розробляли насамперед для людей з олігодонтією — спадковим захворюванням, за якого від народження відсутні 6 або більше зубів. Хвороба трапляється в 0,1% населення планети. Коли щелепна кістка розвивається в ранньому дитинстві, хворобу важко лікувати протезами чи зубними імплантатами. Крім того, у дітей знижується здатність їсти та розвивається атрофія щелепної кістки. До того ж у Японії понад 58 мільйонів людей — переважно літніх — втратили зуби, тож на регенерацію в країні покладають надії.

Ліки вводитимуть внутрішньовенно 30 здоровим чоловікам 30-64 років. В учасників дослідження відсутній принаймні один задній зуб, аби було місце, куди рости новому. У попередніх дослідженнях на тваринах не фіксували жодних серйозних побічних ефектів на препарат.

У чоловічих яєчках виявили мікропластик

Американські науковці виявили, що яєчка людини містять мікропластик і нанопластик. Його втричі більше, ніж у яєчках тварин і плаценті людини. Мікропластик може проникати в окремі клітини й тканини великих органів, перериваючи клітинні процеси та потенційно відкладаючи хімічні речовини, що порушує роботу ендокринної системи. Ці порушення шкодять репродуктивній функції людини.

У дослідженні проаналізували 23 яєчка померлих чоловіків, яким на момент смерті було від 16 до 88 років, а потім порівняли, наскільки мікропластику в них більше, ніж у 47 собачих яєчках. Дослідники думали, що в яєчках старших чоловіків буде більше мікропластику, але це не так. Схоже, що в пікові репродуктивні роки для чоловіків (20-45 років) рівень пластику вищий, а після 55 років він виводиться.

Один з авторів статті, Метью Кампен, сказав, що варто враховувати: кількість пластику, з яким ми стикаємося, подвоюється кожні 10-15 років. А за даними Ендокринного товариства США, кількість сперматозоїдів у деяких частинах світу знизилася щонайменше на 50% за останні 50 років.

Найпотужніше за 20 років полярне сяйво

10 травня на Сонці сталася найбільша геомагнітна буря за останні 20 років. Як пише видання Science, завдяки цьому світом поширилося найпотужніше полярне сяйво.

Усе почалося в гігантському скупченні сонячних плям, більш ніж у 15 разів ширшому за Землю. Магнітні силові лінії розірвалися — і через це в бік Землі викинуло великі згустки плазми у мільярди тонн. Ці викиди зрештою врізалися в магнітне поле Землі, збурили його, потім електрони прискорилися й попрямували до полюсів планети. Ці електрони збуджують атоми та молекули й змушують їх випромінювати світло — полярне сяйво. Його було видно й над Україною.

Останнє настільки потужне явище спостерігали у 2003 році. Через тодішню бурю сталися перебої з електропостачанням у Швеції та вибухнули трансформатори в Південній Африці. Інший така буря у 1989 році знеструмила 6 мільйонів людей у Канаді. Цього травня зареєстрували певні порушення в роботі електромереж.

Де з’явились баобаби

Учені з Королівського ботанічного саду в К'ю, що в столиці Великої Британії, стверджують, що розгадали таємницю походження баобабів.

Згідно з дослідженнями, дерева вперше з'явилися на Мадагаскарі 41 мільйон років тому. Пізніше їхнє насіння океанськими течіями потрапило до Австралії, а також на материкову Африку, де розвинулося в окремі види. Дослідники вивчили вісім видів баобабів, шість з яких ростуть на Мадагаскарі, один поширений по всій Африці, а ще один — на північному заході Австралії.

А ще вчені виявили, що один із видів — гігантський баобаб — ближчий до вимирання, ніж було відомо. Баобаби опинилися в небезпеці через зміну клімату та масштабну вирубку лісів.

Підорлик великий змінив маршрут міграції через війну в Україні

Британські та естонські науковці помітили, що хижий птах підорлик великий з родини яструбових у 2022 році був змушений відхилятися від звичного маршруту, яким він мігрує на білоруське полісся у місця гніздування та розмноження. Вид літав через Україну, але птахам заважають бойові дії.

Вчені дослідили шлях 21 міченого птаха та виявили, що 19 з них значно відхилилися від звичайного маршруту 2019-2021 років.Також птахи цього року пролетіли більше кілометрів і довше за часом, а ще робили менше зупинок на їжу, воду та перепочинок, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Через усе це вони витратили більше енергії, і це може знизити успіх розмноження. Натомість вчені не помітили жодних відхилень в міграції за межами України.

Зник зв’язок із єдиним зондом біля Венери

Японське космічне агентство 29 травня повідомило, що втратило зв'язок із зондом "Акацукі", або Venus Climate Orbiter. Це космічний апарат, що вивчає клімат Венери. На сьогодні це єдиний зонд на орбіті Венери. Він коштував 300 млн доларів. Після запуску у 2010 році зонд не зміг вийти на орбіту Венери через відмову головного двигуна, у 2015-му науковцям вдалося вивести його до другої від Сонця планети.

Як пояснила Японія, зонд довго перебував у режимі керування, який не забезпечував високої точності. Команда намагається відновити зв’язок із космічним кораблем, але наразі єдина місія біля Венери може завершитися.

Перший ґрунт з темного боку Місяця

Китай 3 травня запустив космічну місію, яка має зібрати зразки каміння та ґрунту зі зворотного, так званого темного боку Місяця. Зонд назвали "Чан’е-6" — на честь китайської богині Місяця.

Місія триватиме 53 дні. Очікується, що зонд 1-2 червня здійснить м'яку посадку в басейні западини Південного полюса-Айткен. Він збиратиме місячний ґрунт і гірські породи, а також проводитиме експерименти за допомогою бура і механічного маніпулятора. Така місія на інший бік супутника — перша у світі.