Як стрілянина в дагестанських містах впливає на рейтинг Путіна? У чому помилився Байден, підтримуючи Київ? Що Україна може дати Євросоюзу та що вже дає економіці Польщі — Суспільне в щотижневому огляді іноземних медіа.

Стрілянина в Дагестані — порушення іміджу Путіна після "Крокусу"

Однією з подій тижня були заворушення в російській Республіці Дагестан. Американський канал NBC News звернув увагу, що офіційно Кремль не наполягає, що за стріляниною біля православного храму (ще й у Трійцю), синагоги та посту ДПС стоять ісламістські бойовики, про що заявляла частина російських пропагандистів.

Увага Путіна зосереджена суто на війні в Україні й на тих, хто виступає проти неї всередині Росії, пише видання. Пов'язані з Кремлем політики припускають, що атаки організували "вороги" з-за кордону, зокрема, спецслужби України й НАТО. Це нагадує наративи після теракту в "Крокус Сіті Хол", коли відповідальність за стрілянину взяли на себе ІДІЛ, але в Росії все ж намагалися звинуватити Україну.

Ніл Мелвін, директор з питань міжнародної безпеки Королівського інституту об'єднаних служб, сказав у коментарі NBC News, що дві поспіль великі терористичні атаки порушать питання про те, чи відволікла війна в Україні Кремль від того, що відбувається всередині РФ.

Чи достатньо рішучий Байден

Колумніст Голман В. Дженкінс на шпальтах The Wall Street Journal міркує, чи може Байден як президент запропонувати дієвий шлях закінчення війни в Україні.

США і низка союзників дозволили Україні використовувати західну зброю по території Росії, передані Силам оборони американські ракети можуть досягти 16 російських авіабаз (хоча США поки забороняють по них бити). Плюс, на підході F-16.

Дженкінс каже, ймовірно, дозвіл обстрілювати військові обʼєкти на частині території РФ, було рішенням не самого Байдена, а його команди, бо він "ослаблений як президент". "Проте, все одно перед Володимиром Путіним вимальовується неприваблива перспектива. Військові об'єкти можуть незабаром почати вибухати в тих частинах Росії, які знаходяться за сотні миль від фронту", — припускає оглядач.

На думку експерта, "сьогоднішні бойові дії Росії дуже схожі на передпереговорні бої — чинити тиск на контрагентів, домагатися невеликих успіхів то тут, то там".

Кожна 10-та фірма в Польщі відкрита українцями

Польська Rzeczpospolita ще на початку року проаналізувала, що кожен десятий бізнес, який відкрили торік у Польщі, заснований українцями. За 2023-й запрацювали 30 325 нових українських компаній. Тепер аналітики поглянули на підсумки пʼяти місяців 2024-го і виявили, що кількість українських ФОПів все ще зростає. До кінця травня українці подали в Польщі 14 161 заяв на реєстрацію своєї справи (для порівняння: за той самий період 2023-го було 12 580, 2022 року — лише 3938).

Більшість бізнесів — у будівельній галузі, але значна частина припадає також на ІТ, сферу послуг і торгівлю.

Лукаш Бернатович, президент Асоціації роботодавців Business Center Club, коментує дані: "Це позитивний сигнал. Добре, що тут реєструють підприємницьку діяльність, тому що тут платять і податки, і внески в нашу пенсійну систему".

Голова Федерації польських підприємців Марек Ковальський теж оптимістичний: "Це вигідно не тільки українцям, але й нашій економіці. Це також може хоч трохи допомогти нам впоратися з несприятливими демографічними змінами".

З іншого боку, дані Центрального реєстру підприємницької діяльності в Польщі показують, що з 2021 року все більшає кількість компаній, які призупиняють діяльність чи закриваються. Усе через несприятливі умови ведення бізнесу, що не змінилось після виборів. Ідеться про плату за медстрахування, енерговитрати, підвищення мінімальної зарплати тощо.

Вступ України в ЄС: яким буде об’єднання за декілька років

У Люксембурзі 25 червня стартували переговори про вступ України до Євросоюзу. До цієї події естонський суспільний мовник ERR надрукував колонку дипломатки постійного представництва Естонії при ЄС Юліки Лутц. Вона переконана, що Україна в складі ЄС буде перемогою Таллінна, хоча шлях Києва не буде швидким і простим.

"Ключовою тут є політична воля, як з боку ЄС, так і з боку України, адже реформи часто є болючими, навіть якщо їх довгостроковий ефект — в інтересах країни та громадян", — каже дипломатка.

Україна багато може запропонувати ЄС, пише Лутц — від аграрного ринку до безпеки та оборони ЄС, бо загартована у війні.