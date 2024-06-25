Колишнього очільника Сергокалинського району Дагестану, де 23 червня стався теракт, Магомеда Омарова затримали за адміністративною статтею про дрібне хуліганство.

Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Коммерсантъ" із посиланням на джерело в правоохоронних органах, а також низка інших ЗМІ.

За даними видання, слідство розглядає обвинувачення Омарову в пособництві тероризму. Про це ж раніше повідомили дагестанські ЗМІ, пише BBC.

Що відомо про атаки в Дагестані

У Дербенті в російському Дагестані 23 червня невідомі напали на православний храм та синагогу, а у Махачкалі обстріляли пост ДПС. Були жертви серед поліцейських та цивільних.

Також у регіоні запровадили режим контртерористичної операції. Депутат Держдуми від Дагестану Гаджиєв заявив, що за терактами у Дагестані нібито стоять спецслужби України та НАТО.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Республіки Дагестан, через стрілянину загинула 21 людина.

Правоохоронці вбили чотирьох підозрюваних у Махачкалі, повідомили у МВС Дагестану.

ТАСС також писав, що глава Сергокалинського району Дагестану Омаров був затриманий у зв'язку з участю його синів у нападах та Дербент та Махачкалу. Посадовця усунули від посади голови району та з партії "Единая Россия".

За даними "Интерфаксу", до нападу причетний і племінник Омарова: попередньо усіх трьох ліквідували.