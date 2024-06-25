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У Дагестані затримали ексглаву району, де стався напад на храм, синагогу і пост ДПС
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У Дагестані затримали ексглаву району, де стався напад на храм, синагогу і пост ДПС

ЗМІ
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Дагестан, теракти
Теракти в Дагестані, Росія, 23 червня 2024 року. Скриншот з відео ТАСС

Колишнього очільника Сергокалинського району Дагестану, де 23 червня стався теракт, Магомеда Омарова затримали за адміністративною статтею про дрібне хуліганство.

Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Коммерсантъ" із посиланням на джерело в правоохоронних органах, а також низка інших ЗМІ.

За даними видання, слідство розглядає обвинувачення Омарову в пособництві тероризму. Про це ж раніше повідомили дагестанські ЗМІ, пише BBC.

Що відомо про атаки в Дагестані

У Дербенті в російському Дагестані 23 червня невідомі напали на православний храм та синагогу, а у Махачкалі обстріляли пост ДПС. Були жертви серед поліцейських та цивільних.

Також у регіоні запровадили режим контртерористичної операції. Депутат Держдуми від Дагестану Гаджиєв заявив, що за терактами у Дагестані нібито стоять спецслужби України та НАТО.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Республіки Дагестан, через стрілянину загинула 21 людина.

Правоохоронці вбили чотирьох підозрюваних у Махачкалі, повідомили у МВС Дагестану.

ТАСС також писав, що глава Сергокалинського району Дагестану Омаров був затриманий у зв'язку з участю його синів у нападах та Дербент та Махачкалу. Посадовця усунули від посади голови району та з партії "Единая Россия".

За даними "Интерфаксу", до нападу причетний і племінник Омарова: попередньо усіх трьох ліквідували.

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