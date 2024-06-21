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Кулеба розповів, де може відбутися наступний Саміт миру
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Кулеба розповів, де може відбутися наступний Саміт миру

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Дмитро Кулеба під час Саміту миру у Швейцарії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час Саміту миру у Швейцарії 16 червня 2024 року. Суспільне Новини/Владислав Кравець

Наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телемарафону "Єдині новини".

"Є кілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім", — сказав Кулеба.

За його словами, Україна хоче провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня і йдеться не лише про Саудівську Аравію. Він сказав, що президент України Володимир Зеленський також домовився у Швейцарії про проведення тематичних заходів відповідно до кожного з пунктів української формули миру для формування переговорної позиції, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке: тепер там 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше — дві країни відкликали свої підписи. В Офісі президента заявили, що інформація про те, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке на Глобальному саміті миру, перевіряється.

Згодом зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту світу у Швейцарії слідом за Іраком та Йорданією зникла Руанда, проте приєдналися Замбія, а також Антигуа і Барбуда.

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