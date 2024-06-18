Президент Володимир Зеленський провів нараду з міжнародниками, щоб залучити ще більше учасників до спільної роботи над пунктами "формули миру".

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Сьогодні продовжили предметно займатися підготовкою наступних зовнішніх кроків, зокрема щодо активності між першим та другим самітами миру. Провів нараду з міжнародниками щодо закріплення відповідальних за регіонами, за частинами світу, щоб залучити ще більше учасників до спільної роботи над пунктами "формули миру", — сказав президент.

За словами Зеленського, Україна поступово переходить і до формування груп, які будуть займатися напрацюванням конкретних кроків для відновлення безпеки.

"Як і перший Саміт миру, групи мають стати максимально інклюзивними, щоб різні країни та лідери могли проявити себе. І, звичайно, продовжуємо працювати над підтримкою комюніке першого Саміту. Я вдячний патріарху Варфоломію за приєднання до комюніке та незмінну підтримку наших мироустановчих зусиль. Будуть і інші такі новини – інші нові приєднання до комюніке. Команда займається цим", — сказав він.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке: тепер там 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше — дві країни відкликали свої підписи. В Офісі президента заявили, що інформація про те, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке на Глобальному саміті миру, перевіряється.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: