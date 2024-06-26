Під час гри збірної України проти збірної Бельгії на “Євро-2024” фанати розгорнули банер із портретом загиблого військовослужбовця та футбольного фаната Назарія “Грінки” Гринцевича.

Про це Суспільному повідомили українські вболівальники.

Зображення згенерував штучний інтелект із фотографій 182 полеглих українських військових, які у цивільному житті належали до фанатських рухів українських клубів.

Під час матчу Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням Назарія “Грінки” Гринцевича, 26 червня 2024 року. Фото надане Суспільному українськими вболівальниками

Під час матчу Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням Назарія “Грінки” Гринцевича, 26 червня 2024 року. Фото надане Суспільному українськими вболівальниками

Мета акції — нагадати світу, що тисячі футбольних фанатів боронять Україну на фронті. Вони могли б уболівати за збірну на трибунах, але натомість захищають країну і віддають за мир у Європі своє життя.

Вінничанин Назарій Гринцевич уболівав за місцеву “Ниву”. Свій 19-й день народження зустрів, захищаючи Маріуполь. Назарій провів чотири місяці у російському полоні, а після звільнення знову повернувся на фронт. Разом з побратимами заснував підрозділ, де командував взводом оптичних спостерігачів. Загинув у бою 6 травня 2024 року. “Грінці” був 21 рік.