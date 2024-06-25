Україна втілить 11 пунктів щодо прав нацменшин, про що просила Угорщина

Україна виконає 11 пропозицій Угорщини стосовно національних меншин. Київ зробить це в межах євроінтеграції.

Про це 25 червня заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час Першої міжурядової конференції щодо початку переговорів про членство України в ЄС.

"Україна постійно і наполегливо підтверджує свою рішучість у забезпеченні добросусідських відносин із сусідніми державами-членами, включно з питаннями, пов'язаними із захистом національних меншин", — сказала Стефанішина.

Вона додала, що зараз Україна "щиро віддана вирішенню і повній імплементації" 11 питань, порушених, зокрема, угорською стороною. Ці одинадцять пунктів спрямовані на посилення захисту національних меншин. Міністерка зауважила, що Київ з Будапештом ведуть двосторонні дискусії стосовно угорських пропозицій.

"Ми очікуємо такого ж внеску у подальше взаєморозуміння, довіру та повагу і від наших сусідніх партнерів", — сказала посадовиця.

14 червня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна більше не блокуватиме рішення про перемовини щодо вступу України в ЄС. Усе тому, що Україна тепер виконає вимоги Угорщини щодо нацменшини на Закарпатті.

Закон про нацменшини

Верховна рада ухвалила законопроєкт №9610 про національні меншини 21 вересня 2023 року. Президент Володимир Зеленський підписав документ в листопаді.

Згідно з новим законодавством, розробляється методологія використання мов нацменшин у певних регіонах, а також забезпечується можливість використання мов нацменшин у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насилля, догляду в будинку-інтернаті для літніх громадян.