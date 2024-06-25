Після старту перемовин про вступ в ЄС на Україну чекає ще довгий шлях, зокрема двосторонній скринінг законодавства. Саме це, а не головування Угорщини в Раді Євросоюзу, має вагу на відкриття наступних етапів євроінтеграції.
Про це посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова сказала в коментарі Суспільному.
"Справді, сьогодні історичний день, оскільки відбуваються дві перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою для офіційного відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу", — мовила дипломатка.
Новина про відкриття перемовин "чудова", каже Матернова, але тепер Україна та ЄС переходять "від спринту до марафону", оскільки подальший процес вступу буде технічно складним і триватиме певний час.
"Це означає, що ми будемо проходити через різні переговорні розділи, тобто через тіло законів, норм і регуляцій ЄС, і порівнювати їх з українським законодавством, щоб визначити, які області вже відповідають українському правовому порядку, а які ще потребують ухвалення", — уточнила пані посол.
Український Кабмін і парламент мають багато працювати наступні місяці, зазначає Матернова. Зокрема, ідеться про двосторонній скринінг, що триватиме до кінця 2024 року і має виявити, що покращити та на чому зосередитися.
На цій основі через декілька місяців відбудеться відкриття так званих розділів для переговорів. Це тривалий процес і Катаріна Матернова не вважає, що на наступні етапи вступу впливатиме Угорщина, яка з 1 липня 2024-го пів року головуватиме в Раді ЄС.
Відкрити переговорні розділи України з ЄС можна буде залежно від того, наскільки швидко пройде двосторонній скринінг.
Початок перемовин
У Люксембурзі 25 червня розпочалася Міжурядова конференція, яка офіційно дає старт переговорам про вступ України в Європейський Союз.
14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.
21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня в Люксембурзі.
Шлях України до Євросоюзу
Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.
Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.
8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Перемовини розпочалися 25 червня у Люксембурзі.