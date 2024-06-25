Після старту перемовин про вступ в ЄС на Україну чекає ще довгий шлях, зокрема двосторонній скринінг законодавства. Саме це, а не головування Угорщини в Раді Євросоюзу, має вагу на відкриття наступних етапів євроінтеграції.

Про це посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова сказала в коментарі Суспільному.

"Справді, сьогодні історичний день, оскільки відбуваються дві перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою для офіційного відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу", — мовила дипломатка.

Новина про відкриття перемовин "чудова", каже Матернова, але тепер Україна та ЄС переходять "від спринту до марафону", оскільки подальший процес вступу буде технічно складним і триватиме певний час.

"Це означає, що ми будемо проходити через різні переговорні розділи, тобто через тіло законів, норм і регуляцій ЄС, і порівнювати їх з українським законодавством, щоб визначити, які області вже відповідають українському правовому порядку, а які ще потребують ухвалення", — уточнила пані посол.

Український Кабмін і парламент мають багато працювати наступні місяці, зазначає Матернова. Зокрема, ідеться про двосторонній скринінг, що триватиме до кінця 2024 року і має виявити, що покращити та на чому зосередитися.

На цій основі через декілька місяців відбудеться відкриття так званих розділів для переговорів. Це тривалий процес і Катаріна Матернова не вважає, що на наступні етапи вступу впливатиме Угорщина, яка з 1 липня 2024-го пів року головуватиме в Раді ЄС.

Відкрити переговорні розділи України з ЄС можна буде залежно від того, наскільки швидко пройде двосторонній скринінг.

Початок перемовин

У Люксембурзі 25 червня розпочалася Міжурядова конференція, яка офіційно дає старт переговорам про вступ України в Європейський Союз.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня в Люксембурзі.