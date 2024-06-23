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КНДР з серпня могла передати Росії 1,6 млн снарядів — The Washington Post
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КНДР з серпня могла передати Росії 1,6 млн снарядів — The Washington Post

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КНДР Путін
Очільник Кремля Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі у Пхеньяні, 19 червня 2024 року. Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Північна Корея з серпня 2023 року по січень 2024 року могла передати Росії 1,6 мільйонів артилерійських снарядів під видом вибухівки.

Про це повідомляє The Washington Post із посилання на дані Центру передових оборонних досліджень C4ADS.

Зазначається, що згідно з документацією, з КНДР до Росії протягом пів року прибули понад 74 000 метричних тонн вибухівки, які були розподілені з двох портів на Далекому Сході Росії до 16 місць переважно у західній частині РФ неподалік кордону з Україною.

За даними C4ADS, насправді Росія отримала від Північної Кореї артилерійські снаряди. Зокрема у цей же період були зафіксовані пересування російських кораблів між Північною Кореєю та Росією.

Як пише The Washington Post, таким чином нещодавня військова угода між КНДР та РФ лише формалізувала вже жваву торгівлю зброєю між двома країнами.

Візит Путіна до КНДР

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.

У межах візиту Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

У червні Bloomberg із посиланням на міністра оборони Південної Кореї писало, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

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