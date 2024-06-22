Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Блінкен та голова МЗС Південної Кореї обговорили зближення Росії й КНДР
СШАПівденна КореяКНДРРОСІЯВІЙНАПодіїВійнаПолітика

Блінкен та голова МЗС Південної Кореї обговорили зближення Росії й КНДР

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ентоні Блінкен та Чо Те Юлу
Державний секретар США Ентоні Блінкен тисне руку міністру закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлу під час їхньої зустрічі 18 березня 2024 року в Сеулі. Getty Images/Ahn Young-Joon

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Елем, під час якої глава американського зовнішньополітичного відомства "засудив поглиблення військової співпраці між КНДР і Росією, зокрема продовження постачання зброї", що порушують численні резолюції ООН.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Блінкен підтвердив життєво важливе значення міцного альянсу США та Республіки Корея для забезпечення миру, безпеки та процвітання у регіоні.

Ентоні Блінкен подякував Чо Тхе Елю за постійну підтримку України з боку Південної Кореї.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чо домовилися продовжувати спільну роботу над вирішенням складних проблем безпеки, що створюються КНДР, а також співробітництво у сфері підтримки миру та стабільності в Південно-Китайському морі", — йдеться у повідомленні.

Про візит Путіна до КНДР

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.

У межах візиту Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

У червні Bloomberg із посиланням на міністра оборони Південної Кореї писало, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

Топ дня
Краматорськ, Донбас
РФ ударила по енергетиці, переговори про вступ України в ЄС розпочнуться наступного тижня. 850 день війни. Онлайн Важливо
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн
Харків, обстріл 22 червня
За червень Росія скинула на Україну вже понад 2400 КАБів — Зеленський
23 червня світло вимикатимуть тільки у вечірні години — Укренерго
На 23 червня прогнозують вимкнення електрики з 19:00 до 23:00 Важливо
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Наступ на Вовчанськ, український військовий
Росія перед травневим наступом на Харківщину на 90 тисяч солдатів — AP
Війна в Ізраїлі
США допоможуть Ізраїлю в разі повномасштабної війни з "Хезболлою"
США закривають візовий центр РФ — посол Антонов
США закривають візовий центр РФ — посол Антонов
Джо Байден під час виступу
США представили проєкт плану щодо обмеження інвестицій у китайські технології
На початок