Блінкен та голова МЗС Південної Кореї обговорили зближення Росії й КНДР

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Елем, під час якої глава американського зовнішньополітичного відомства "засудив поглиблення військової співпраці між КНДР і Росією, зокрема продовження постачання зброї", що порушують численні резолюції ООН.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Блінкен підтвердив життєво важливе значення міцного альянсу США та Республіки Корея для забезпечення миру, безпеки та процвітання у регіоні.

Ентоні Блінкен подякував Чо Тхе Елю за постійну підтримку України з боку Південної Кореї.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чо домовилися продовжувати спільну роботу над вирішенням складних проблем безпеки, що створюються КНДР, а також співробітництво у сфері підтримки миру та стабільності в Південно-Китайському морі", — йдеться у повідомленні.

Про візит Путіна до КНДР

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.

У межах візиту Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

У червні Bloomberg із посиланням на міністра оборони Південної Кореї писало, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.