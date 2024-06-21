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"Не можу пригадати, щоб хтось із російських лідерів просив допомогу", — Джон Басс про візит Путіна до КНДР
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"Не можу пригадати, щоб хтось із російських лідерів просив допомогу", — Джон Басс про візит Путіна до КНДР

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Джон Басс у Києві
В.о. заступника міністра США з політичних питань Джон Басс виступає з пресконференцією на Михайлівській площі в Києві, 21 червня 2024 року. Getty Images/Anatolii STEPANOV

Заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс під час візиту до Києва прокоментував поїздку очільника Кремля Володимира Путіна до КНДР.

"Я б сказав кілька речей. По-перше, хто б міг собі уявити, що російському президенту доведеться їхати з капелюхом в руці до іншої країни, щоб отримати військовий потенціал, який йому потрібен. Якщо ви подивитеся на десятиліття риторики лідерів у Москві, то я не можу пригадати жодного разу, коли російський лідер визнав, що їм потрібна допомога від когось у чомусь", — підкреслив Джон Басс.

На його думку, поїздка Путіна до КНДР — це знак того, наскільки російський лідер і російське оборонне відомство були здивовані хоробрістю і винахідливістю народу України.

"Це також є відображенням сильної, енергійної, рішучої коаліції країн, які підтримують народ цієї країни у захисті вашої землі, у захисті ваших свобод, захищаючи вашу здатність обирати власне майбутнє", — сказав заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс.

Про візит Путіна до КНДР

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.

У межах візиту Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.

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