Президент Польщі прилетів до Китаю

Президент Польщі Анджей Дуда 22 червня прибув з офіційним візитом до Китаю. Він зустрінеться із Сі Цзіньпіном. Основні питання розмови — безпека та економічні питання, зокрема торгівля.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі.

24 червня Дуда зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном, а також із прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і головою постійного комітету китайського парламенту Чжао Лей.

Дуда анонсував, що говоритиме із Цзіньпіном про безпекову ситуацію в Східній Європі.

"Цей візит дуже важливий для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай є наддержавою, знаємо, що він має дружні відносини не тільки з Білоруссю, але й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І це те, що я хотів би обговорити з Президентом Сі Цзіньпіном", — повідомив Дуда.

Президент Польщі також обговорить кризу на польсько-білоруському кордоні, звідки представники Білорусі намагаються переправити потік мігрантів у ЄС. Китай має дружні відносини з Білоруссю, і Дуда хоче розповісти китайським лідерам, з чим стикається Варшава.

25 червня Дуда візьме участь у літньому Всесвітньому економічному форумі в Даляні, де показуватиме Польщу як привабливу країну для інвестицій.

Наступного дня в Шанхаї польський президент візьме участь у польсько-китайському економічному форумі.

Згідно з даними Головного статистичного управління, у 2023 році Польща імпортувала з Китаю товарів на 47,4 млрд євро, що становить 13,9% від загального імпорту. А до Китаю відправили товарів на значно меншу суму — близько 3,7 млрд євро.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

Польські прикордонники та поліцейські 4 серпня 2021 року затримали 62 нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі із Білорусі. За незаконний перетин польсько-білоруського кордону тоді було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянина Камеруну. Також правоохоронці затримали українця, який намагався "забрати" кількох іноземців.

24 серпня 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує побудувати огорожу заввишки 2,5 метри на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні минулого року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єра, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.

12 серпня 2023 року польський кордон із території Білорусі намагалися перетнути 160 нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки.

20 серпня повідомлялось, що польсько-білоруський кордон із території Білорусі намагалися незаконно перетнути 124 нелегальні мігранти з країн Африки та Азії.

Понад 220 нелегальних мігрантів 10 квітня намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Польські прикордонники разом з військовими їх зупинили. Протягом 29-30 травня понад 310 людей намагалися перетнути кордон.

28 травня на польсько-білоруському кордоні нелегальний мігрант поранив польського прикордонника. У тяжкому стані його госпіталізували, де зробили операцію. Згодом чоловік помер у лікарні. Польща вимагає від Білорусі видати цього мігранта.