Туск заявив про створення "буферної зони" на кордоні Польщі з Білоруссю

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про створення "буферної зони" на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє польське агентство PAP.

Він додав, що польський глава Міноборони представив проєкти законодавчих положень, які визначають обставини, за яких використання зброї на кордоні не буде злочином.

"Йдеться про кілька десятків кілометрів глибиною 200 метрів. У заповідниках є місця, де ця зона буде йти близько двох кілометрів, але це короткі ділянки. Вони пов'язані з присутністю контрабандистів, які діють переважно в лісистій місцевості і не безпосередньо на кордоні, лише на відстані кілометрів, півтора, двох – отже – зона буде ширшою», – сказав прем’єр-міністр.

Дональд Туск також зазначив, що уряд усвідомлює, що запровадження "буферної зони" завжди має негативні наслідки для місцевих жителів. Він підкреслив, що уряд шукатиме шляхи допомоги мешканцям, які потерпають від різних наслідків гібридної війни Росії та Білорусі.

Прем'єр-міністр наголосив, що завдання держави — гарантувати безпеку на кордоні.

"Ніяка політика чи людські емоції тут цього не змінять. Я все це поважаю, але завдання польської держави — усіма доступними методами зробити кордон безпечним, а це означає, що цей кордон не можуть безкарно перетинати нелегальні мігранти та групи, організовані владою Білорусі та Росії", – додав Туск.

Він заявив, що польська держава зобов'язана всіма доступними методами захистити кордон.

Коли зона почне діяти, поки невідомо.

6 червня Головне командування Збройних сил Польщі повідомило, що у Варшавському військово-медичному інституті помер військовий, якого наприкінці травня поранив один із чоловіків, які групою намагалися прорвати сталевий загороджувач на кордоні з Білоруссю. Дональд Туск повідомив, що на початку засідання Рада міністрів вшанувала загиблого військового в понеділок хвилиною мовчання.

Що відомо про інцидент на польсько-білоруському кордоні

28 травня на польсько-білоруському кордоні нелегальний мігрант поранив польського прикордонника. У тяжкому стані його госпіталізували, де зробили операцію. Згодом чоловік помер у лікарні.

Після кількох інцидентів з пораненням нелегальними мігрантами військових і прикордонників уряд Польщі вирішив направити на кордон з Білоруссю додаткові сили.