Протягом 29-30 травня понад 310 людей намагалися нелегально перейти польсько-білоруський кордон. Польща затримала чотирьох пособників у перетині.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі (Straż Graniczna).

Прикордонники пишуть, що за два дні, 29-30 травня, у Підляському відділі Прикордонної служби було зафіксовано понад 300 спроб нелегального перетину кордону. Відбулося кілька нападів на польські служби.

"Мігранти намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон на ділянках, що охороняються прикордонними постами в Біловежі, Дубіче Церковне, Наревці, Міхалово та Черемсі", ідеться в пресрелізі.

Польща затримала 4 "кур'єрів", які намагалися переправити сумарно 19 іноземців. В одному з випадків громадянин Польщі, затриманий поблизу Гайнівки, перевозив 9 людей у легковому "Фольксвагені".

Також кільком іноземцям надали медичну допомогу, 4 людей доставили до лікарні.

Загалом з початку 2024 року на ділянці, яку охороняє Підляський прикордонний відділ, до Польщі намагалися потрапити мігранти з 35 країн світу.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

Польські прикордонники та поліцейські 4 серпня 2021 року затримали 62 нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі із Білорусі. За незаконний перетин польсько-білоруського кордону тоді було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянина Камеруну. Також правоохоронці затримали українця, який намагався "забрати" кількох іноземців.

24 серпня 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує побудувати огорожу заввишки 2,5 метри на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні минулого року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єра, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.

12 серпня 2023 року польський кордон із території Білорусі намагалися перетнути 160 нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки.

20 серпня повідомлялось, що польсько-білоруський кордон із території Білорусі намагалися незаконно перетнути 124 нелегальні мігранти з країн Африки та Азії.

Понад 220 нелегальних мігрантів 10 квітня намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Польські прикордонники разом з військовими їх зупинили.