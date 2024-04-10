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Польські прикордонники затримали 220 мігрантів, які проривалися з Білорусі
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Польські прикордонники затримали 220 мігрантів, які проривалися з Білорусі

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Мігранти, Польща, Білорусь
Група мігрантів на білорусько-польському кордоні у Гродненській області Білорусі, 12 листопада 2021 року. Група мігрантів на білорусько-польському кордоні у Гродненській області Білорусі, 12 листопада 2021 року, фото: Getty Images

Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Польські прикордонники разом з військовими їх зупинили.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

Інцидент стався вранці 10 квітня у районі польського села Біловежа. Мігранти намагалися силою прорвати кордон через річку Пшевлоку. У польській прикордонній службі зазначили, що мігранти були дуже агресивні — жбурляли гілки і каміння.

Під час інциденту в іноземців вилучили небезпечний інструмент із дерева та цвяхи.

Прикордонники зазначили, що спробу мігрантів прорватися до Польщі вдалося зірвати і мігранти відступили вглиб Білорусі.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

Польські прикордонники та поліцейські 4 серпня 2021 року затримали 62 нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі із Білорусі. За незаконний перетин польсько-білоруського кордону тоді було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянина Камеруну. Також правоохоронці затримали українця, який намагався "забрати" кількох іноземців.

24 серпня 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує побудувати огорожу заввишки 2,5 метри на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні минулого року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єру, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.

12 серпня 2023 року польський кордон із території Білорусі намагалися перетнути 160 нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки.

20 серпня повідомлялось, що польсько-білоруський кордон із території Білорусі намагалися незаконно перетнути 124 нелегальні мігранти з країн Африки та Азії.

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