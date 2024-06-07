Повіреного у справах Білорусі у Варшаві Олексію Понкратенку вручили ноту протесту з приводу провокацій на спільному кордоні. Згодом його викликали до МЗС Польщі.

Про це йдеться у заяві польського Міністерства.

Варшава вимагає від Мінська невідому особу, яка причетна до смерті польського прикордонника, який отримав важке поранення ножем на польсько-білоруському кордоні.

У переданій Понкратенку ноті протесту Польща "рішуче вимагає припинити провокації на польсько-білоруському кордоні та організацію міграційного руху”, йдеться у повідомленні МЗС.

Що відомо про інцидент на польсько-білоруському кордоні

28 травня на польсько-білоруському кордоні нелегальний мігрант поранив польського прикордонника. У тяжкому стані його госпіталізували, де зробили операцію. Згодом чоловік помер у лікарні.

Після кількох інцидентів з пораненням нелегальними мігрантами військових і прикордонників уряд Польщі вирішив направити на кордон з Білоруссю додаткові сили.