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Китай може змусити Путіна припинити війну проти України — президент Фінляндії
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Китай може змусити Путіна припинити війну проти України — президент Фінляндії

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Александр Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб. AP

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Китай може відіграти ключову роль у встановленні миру в Україні.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на саміті миру у Швейцарії, повідомляє yle.

"Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні, – заявив Стубб.

За словами президента, крім Китаю, важливу роль у досягненні миру може відіграти Глобальний Південь.

Він зауважив, що у саміті беруть участь "багато представників із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу".

"Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю за важливе, щоб це сталося на умовах України", – сказав Стубб.

Фінський лідер також звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом припинити війну. Водночас Стубб відкинув "мирну ініціативу" Путіна.

Що відомо про Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочався перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

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