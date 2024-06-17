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У Німеччині спостерігають постійне зростання кількості нелегальних мігрантів "білоруським маршрутом"
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У Німеччині спостерігають постійне зростання кількості нелегальних мігрантів "білоруським маршрутом"

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Польсько-білоруський кордон
Шукачі притулку на польсько-білоруською кордоні, 28 травня 2023 року. AP Photo/Agnieszka Sadowska

За перші п'ять місяців 2024 року федеральна поліція Німеччини зареєструвала 2215 мігрантів, які прибули нелегальним шляхом так званим "білоруським маршрутом".

Про це повідомляє агентство dpa.

Людей спіймали на кордоні Німеччини з Польщею та Чехією. Їхня кількість неухильно зростала протягом року: у той час, як у січні було лише 26 перехоплень і 25 — у лютому, ця цифра зросла до 412 — у березні, 861 — у квітні та 891 — у травні.

Як стверджує агентство, ця кількість все одно значно нижча, ніж торік. До кінця травня 2023 року поліція зафіксувала приблизно 6 тис. несанкціонованих в'їздів білоруським маршрутом.

З 2021 року Євросоюз звинувачує Білорусь у навмисному сприянні подорожам мігрантів з охоплених кризою країн, переважно Близького Сходу, надаючи їм візи та логістичну допомогу. Багато незадокументованих мігрантів на маршруті намагаються потрапити до Німеччини через Польщу та Чехію. Польща встановила на кордоні з Білоруссю паркан заввишки 5,5 метрів, який підтримує камери та охорона.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

Польські прикордонники та поліцейські 4 серпня 2021 року затримали 62 нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі із Білорусі. За незаконний перетин польсько-білоруського кордону тоді було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянина Камеруну. Також правоохоронці затримали українця, який намагався "забрати" кількох іноземців.

24 серпня 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує побудувати огорожу заввишки 2,5 метри на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні минулого року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єра, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.

12 серпня 2023 року польський кордон із території Білорусі намагалися перетнути 160 нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки.

20 серпня повідомлялось, що польсько-білоруський кордон із території Білорусі намагалися незаконно перетнути 124 нелегальні мігранти з країн Африки та Азії.

Понад 220 нелегальних мігрантів 10 квітня намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Польські прикордонники разом з військовими їх зупинили.

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