Глава ООН: Росія повинна виконувати санкції проти Північної Кореї

Росія повинна дотримуватися санкцій ООН щодо Північної Кореї.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після того, як Росія та КНДР уклали договір і посилили співпрацю, пише Reuters.

Зазначається, що Рада безпеки ООН проведе 28 червня засідання щодо Північної Кореї, на прохання США, Франції, Великої Британії, Південної Кореї та Японії, які хочуть обговорити передачу зброї Пхеньяном у порушення резолюцій Ради.

Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року за її ядерну програму та програму балістичних ракет, і ці заходи були посилені з роками, зокрема і за підтримки Росії.

"Є санкції, схвалені Радою Безпеки щодо КНДР. Будь-яка країна, що має відносини з КНДР, включаючи Російську Федерацію, повинна повністю дотримуватися цих санкцій ", — сказав Гутерреш.

Протягом останніх кількох років Рада Безпеки з 15 членів розділилася щодо того, як поводитися з Пхеньяном. Росія та Китай стверджують, що нові санкції не допоможуть, і хочуть, щоб такі заходи були послаблені. Вони пропонували скасувати деякі санкції в грудні 2019 року, але так і не поставили свій проєкт постанови на голосування.

У травні 2022 року Росія та Китай наклали вето на спробу США запровадити додаткові санкції ООН проти Північної Кореї через її поновлені запуски балістичних ракет. Потім у березні Росія наклала вето на поновлення групи експертів, які контролюють дотримання санкцій ООН.

Наприкінці квітня троє експертів приїхали в Україну і визначили, що уламки ракети, яка впала в українському місті Харків 2 січня, були від північнокорейської балістичної ракети серії Hwasong-11.

Про візит Путіна до КНДР

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.

У межах візиту Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

У червні Bloomberg із посиланням на міністра оборони Південної Кореї писало, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.