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США непокоїть поглиблення відносин Росії та КНДР — Кірбі
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США непокоїть поглиблення відносин Росії та КНДР — Кірбі

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Джон Кірбі та речниця Білого дому Карін Жан-П'єр
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі та речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, 22 березня 2024 року. Фото: AP

Сполучені Штати стривожені через поглиблення відносин Росії та Північної Кореї.

Про це заявив під час брифінгу координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Нас непокоїть поглиблення відносин між цими двома країнами не лише через наслідки для українського народу, оскільки ми знаємо північнокорейську балістику. Ракети досі використовуюься для враження цілей в Україні, але й через те, що там може бути певна взаємність, яка вплине на безпеку на Корейському півострові", — заявив Кірбі.

Він також додав, що зараз Сполучені Штати не бачать усіх "параметрів" такого співробітництва, проте планують "ретельно відстежувати його розвиток".

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

У червні Bloomberg із посиланням на міністра оборони Південної Кореї писало, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

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