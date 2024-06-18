У Польщі за результатами соціального дослідження "Соціальне сприйняття біженців з України, мігрантів і дій польської та української держави" виявилося, що більша кількість поляків негативно ставляться до українських біженців, окрім лише українських дітей у польських школах.

Про це пише Rzeczpospolita.

Дослідження провели під керівництвом доктора Роберта Станішевського з Варшавського університету та Варшавської економічної і гуманітарної академії.

Це вже восьме таке опитування, воно проводиться з 2022 року. Поляки негативніше сприймають мігрантів з польсько-білоруського кордону, ніж біженців з України — але так було і раніше. В усіх питаннях щодо українців показники гарного ставлення менше, окрім шкільного навчання для дітей з України. Можливість українцям ходити до школи підтримують 82% респондентів.

Через причини, чому ставлення погіршилося, визначають таке:

стосовно українських біженців — враження, що "їм все належить", є претензії на соціальні виплати, бажання мати такі ж права, як і поляки, щоб усе було безплатно і відсутність вдячності за допомогу;

дедалі більше людей бачать відмінності між націями;

вперше в цьому опитуванні респонденти вказали на "східну ментальність, радянську культуру", яка проявляється у відсутності турботи про спільне благо.

Лише 31% опитаних вважають, що Польща повинна обов'язково допомагати Україні (у січні 2023 року так вважали 62% поляків), а "скоріше допомогти" — 43%.

Тих, хто проти допомоги, стало до 19%. 72% респондентів вважають, що, попри війну з Росією, Польща повинна насамперед дбати про власні інтереси (протилежної думки дотримуються загалом 15%) — це стосується здебільшого експорту продовольства.

Лише 7% респондентів однозначно позитивно оцінюють відносини Польщі з президентом України Володимиром Зеленським, 18% — категорично негативно.

Наразі лише 17% поляків згодні прийняти біженців з України та поселити в себе (понад рік тому так вважали 37%). 61% хочуть, щоб українці повернулися додому після війни. 23% вважають, що вони можуть залишитися у Польщі.

Професор Ягеллонського університету Ян Бжозовський вважає, що Польща повинна якнайшвидше розробити і впровадити міграційну стратегію.

"Частиною цього буде інтеграція іноземців та прийом біженців. Я вірю, що частина українців, які перебувають у Польщі чи країнах ЄС, переймуть наші принципи мислення про державу, громаду і пристосуються до них, а частина перенесе їх у свою країну. І це буде позитивно", — зауважив вчений.

Біженці з України в Польщі

Верхня палата парламенту Польщі — Сенат — 22 травня без внесення поправок ухвалила урядовий закон щодо продовження легальності перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше цей документ був ухвалений нижньою палатою парламенту Польщі — Сеймом. Тепер його має підписати президент.

Раніше Рада міністрів Польщі сьогодні, 30 квітня, прийняла законопроєкт, який передбачає продовження тимчасового захисту для біженців з України, до 30 вересня 2025 року. Документ також передбачає подальше скорочення низки пільг та прив’язування соцвиплат до навчання українських дітей у державних школах.

Станом на січень 2024 року, за даними Управління Верховного комісара ООН в справах біженців, у світі зафіксовано понад 6,3 мільйона біженців з України, найбільше — майже 60% — прийняла Польща.