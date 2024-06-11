Сполучені Штати та Польща започаткували у Варшаві Українську комунікаційну групу (UCG) для підтримки України проти агресії Росії в інформаційному просторі.

Про це повідомив Глобальний центр взаємодії Державного департаменту США.

Планується, що Українська комунікаційна група об’єднає уряди, щоб координувати обмін повідомленнями, сприяти точному звіту про повномасштабне вторгнення Росії, посилювати українські голоси та викривати маніпуляції Кремля.

Представники країн-учасниць почнуть співпрацювати для підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом спільних зусиль для протидії дезінформації та підтримки звітності, заснованої на фактах.

"Кремль неодноразово використовує брехню та маніпуляції, щоб використовувати фальшиві приводи для свого невиправданого вторгнення, приховувати свої військові цілі та намагатися зруйнувати всесвітню солідарність з українським народом", — йдеться у повідомленні.

Українська комунікаційна група покликана протистояти оманливим наративам і підсилити чесне висвітлення стійкості та хоробрості України перед обличчям агресії Росії.

Підкреслюється, що Сполучені Штати у партнерстві з широкою коаліцією країн, які підтримують Україну, працювали над викриттям розповсюджувачів кремлівської дезінформації ще до повномасштабного вторгнення. Українська комунікаційна група є продовженням цих зусиль і пропонує країнам-однодумцям ще один інструмент для підтримки України та захисту цілісності глобального інформаційного простору.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі, ініціатива об’єднує країни-партнери та міжнародні організації (зокрема, Фінляндію, Францію, Канаду, Литву, Латвію, Німеччину, Польщу, Словенію, Сполучені Штати, Швецію, Україну, НАТО, Європейську службу зовнішніх дій [EEAS]).

Ініціатива спрямована на посилення координації щодо ефективного викриття російської дезінформації.

"Кремль регулярно використовує брехню та маніпуляції, щоб підірвати нашу солідарність з українським народом, який захищає свою Батьківщину. Ця група має на меті боротися з оманливими наративами про російську агресію проти України та підтримувати підхід, що ґрунтується на фактах, у глобальному інформаційному середовищі", — йдеться у дописі МЗС Польщі.

У церемонії відкриття Ukrainian Communications Group 10 червня взяли участь Уповноважений міністра закордонних справ Польщі з питань протидії міжнародній дезінформації Томаш Хлонь та Спеціальний посланник США та координатор Центру глобального залучення Джеймс П. Рубін.