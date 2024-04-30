Польща продовжила тимчасовий захист для українців, але є зміни. Що відомо

Рада міністрів Польщі сьогодні, 30 квітня, прийняла законопроєкт, який передбачає продовження тимчасового захисту для біженців з України, до 30 вересня 2025 року. Документ також передбачає подальше скорочення низки пільг та прив’язування соцвиплат до навчання українських дітей у державних школах.

Про це повідомляє PAP.

За словами віцепрем'єр-міністра та глави Міністерства оборони Владислава Косіняк-Камиша, законопроєкт, серед іншого, передбачає прив'язку виплат соцдопомоги "800 злотих плюс" та допомоги "Добрий старт" до обов'язкового шкільного навчання.

Згідно з пропозицією, ці виплати будуть надаватися особам, які проживають з дитиною на території Республіки Польща. У випадку, якщо дитина виконує, відповідно, обов'язок дошкільної підготовки або обов'язок навчання, за винятком випадків, коли дитина не досягла віку, коли ці обов'язки на неї не поширюються або були відтерміновані.

В уряді пояснюють таке нововведення тим, що Польща є єдиною країною, де діє гібридна система освіти для українських дітей (близько 200 тисяч українських дітей навчається в польських школах, а інша частина перебуває в українській дистанційній системі освіти). Крім цього у польському уряді очікують, що школах країни з нового навчального року поповняться на 80 тисяч українських дітей.

Іншим нововведення в законопроєкт про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Для цього потрібно актуалізувати свої дані в базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вікні до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, яка претендує на отримання номера PESEL у Польщі.

Також законопроєкт передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українського військового біженця в розмірі 300 злотих, а також скасування грошової компенсації власникам приватного житла, які надавали проживання та харчування військовим біженцям з України.

Урядовий законопроєкт має бути затверджений в обох палатах польського парламенту і підписаний президентом. Він має набути чинності до 1 липня цього року.

20 лютого президент Польщі Анджей Дуда затвердив продовження перебування українських біженців на території держави до 30 червня 2024 року.

За даними Євростату станом на січень 2024 року близько 4,3 мільйона українців проживають у країнах Європейського Союзу. З них близько 860 тисяч — це дорослі чоловіки.

Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що є другим за величиною показником після Німеччини.