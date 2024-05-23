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Сенат Польщі ухвалив закон про допомогу українським біженцям. Тепер його має підписати президент
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Сенат Польщі ухвалив закон про допомогу українським біженцям. Тепер його має підписати президент

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Сенат Польщі ухвалив закон про допомогу українським біженцям
Засідання Сенату Польщі 22 травня 2024 року. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

Верхня палата парламенту Польщі — Сенат — у середу, 22 травня, без внесення поправок ухвалила урядовий закон щодо продовження легальності перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше цей документ був ухвалений нижньою палатою парламенту Польщі — Сеймом. Тепер його має підписати президент.

Про це повідомляється на сайті Сенату.

Закон підтримали 87 сенаторів, чотири були проти, один сенатор утримався.

“Законом про внесення змін до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та деяких інших законів (законопроєкт уряду) передбачено продовження з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року строку тимчасовий захист громадян України, які внаслідок війни були змушені залишити свою країну”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запроваджено принцип підтвердження особи громадянина України при присвоєнні номера PESEL лише на підставі дійсного проїзного документа.

Термін подання заявок на умовне право на практику лікаря, стоматолога, медичної сестри та акушерки, а також на визнання посвідчень громадянина країни, яка припинила дію міжнародної угоди про їх взаємне визнання, продовжено на 4 місяці.

Також розширили доступ до медичних, сімейних та соціальних виплат, допомог, які виплачує ZUS, та можливість перебування в колективних закладах розміщення.

Змінами до закону, ухваленого в березні 2022 року, передбачається, що соціальна допомога за програмами "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) надаватиметься українським сім’ям у випадку, якщо дитина шкільного віку ходить до польської школи.

Також встановили максимальний період 36 місяців, протягом якого студенти можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови.

Відповідно до Закону, з 1 липня 2024 року фінансування підтримки у вигляді розміщення та харчування біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливе лише на підставі укладеного договору з відповідним воєводою або органом місцевого самоврядування, що діє за розпорядженням воєводи.

Поправка також передбачає скасування пільг, пов’язаних з компенсацією витрат на перебування та харчування біженців війни, які несуть власники приватних приміщень, а також одноразової грошової допомоги громадянам України у розмірі 300 злотих.

Документ має набути чинності до 1 липня цього року. Станом на сьогодні у Польщі продовжили до 30 червня дію попередньої версії закону, дія якого завершилася 4 березня. Рада ЄС своїм рішенням продовжила тимчасовий захист для переміщених осіб з України до 30 вересня 2025 року. У Польщі на сьогодні перебуває близько мільйона українських біженців.

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