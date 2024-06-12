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Туск підтримав польських волонтерів, які передають авто на ЗСУ
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Туск підтримав польських волонтерів, які передають авто на ЗСУ

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Матеуш Водзінський, Дональд Туск
Волонтер Матеуш Водзінський із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, 12 червня 2024 року. Exen/X

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск долучився до збору польських волонтерів на автівки для Збройних сил України.

Туск у своїх соцмережах виклав спільне фото з польським волонтером Матеушем "Ексен" Водзінським та в сториз в Instagram поширив збір коштів на позашляховики для ЗСУ.

Водзінський та його однодумці з літа 2022 року збирають кошти на машини для українських військових і самі відвозять їх до України, зокрема на схід.

"Першу машину для ЗСУ ми з другом привезли в червні. Так і вийшло. Мій друг розпочав збір коштів. Люди платять, ми купуємо ці машини", — говорив в інтерв'ю Fakty TVN волонтер Лукаш Попелюшко.

Як правило, передають уживані автівки, яким кілька років і навіть більше. Їх ремонтують та переобладнують у майстерні у Львові. Перед тим, як поїхати на фронт, машинам встановлюють нову підвіску, шини, адаптовані до місцевих умов, і матове фарбування, яке не відбиває світло.

"Намагаємося підвозити машини якомога ближче до фронту, до підрозділів, які воюють. Щоб скоротити час. Щоб солдати могли якнайшвидше забрати машину і повернутися до того, на чому їм потрібно зосередитися — а саме до бою", – пояснював Водзінський.

Як написав Туск, українці завдяки ініціативі вже отримали від понад 250 машин.

Матеуш також виклав у себе в Х допис із польським прем'єром із жартівливим підписом: "Добре, вважаю, що знайшов нового водія".

31 травня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща працює над новим 45-м пакетом військової допомоги для України і не встановлює жодних обмежень щодо використання зброї, яку постачає Україні.

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