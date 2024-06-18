Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей — Боррель
ЄСУКРАЇНАДІТИВторгнення Росії в УкраїнуСаміт мируПодіїСвітДітиВійна

ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей — Боррель

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей — Боррель
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Getty Images

Європейський Союз став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Про це за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії повідомив Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

“Відповідно до дискусій під час Саміту миру в Україні, ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Настав час діяти і повернути всі тисячі примусово переміщених і депортованих українських дітей”, — написав Боррель у соцмережі Х.

Він додав, що використання дітей як зброї має бути негайно припинено. Боррель також заявив, що “Росія має бути притягнута до відповідальності за цей огидний і нелюдський злочин”.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Топ дня
Війна в Україні, зведення Генштабу 18 червня 2024 року
Генштаб: на фронті від початку доби відбулися понад 30 бойових зіткнень, найгарячіше — на Сіверському напрямку
Графіки відключень 18 червня
Графіки відключень скасовані до 15:00, без світла 473 населені пункти — Укренерго Важливо
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1230 військових за добу — Генштаб
Повітряні Сили: вночі збили 10 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі збили 10 "шахедів"
Торецьк, Донецька область
Удар по Полтавському району, графіки відключення світла діятимуть у другій половині дня. 846 день війни. Онлайн

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Урсула фон дер Ляєн
Лідери ЄС не домовилися щодо другого терміну Урсули фон дер Ляєн
Рада ЄС
Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму
Євросоюз
У ЄС створили комісію для контролю фінансування України та запобігання корупції
Анналена Бербок та Дмитро Кулеба
"Якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, то війська Путіна стоятимуть на кордоні з Польщею" — Бербок
На початок