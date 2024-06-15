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На наступному саміті Росії передадуть план, аби зафіксувати реальне закінчення війни — Зеленський
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На наступному саміті Росії передадуть план, аби зафіксувати реальне закінчення війни — Зеленський

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Зеленський під час виступу на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру, Швейцарія, 15 червня 2024 року. MICHAEL BUHOLZER/POOL/AFP via Getty Images

Під час першого Глобального саміту миру у Швейцарії Україна та міжнародні партнери мають разом вирішити, що означає справедливий мир для світу, а вже під час другого Саміту план дій може бути представлений Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час першого пленарного засідання Саміту.

"Коли вже план дій буде на столі, ухвалений всіма, і прозорий для всіх народів, тоді ми зможемо його скомунікувати для представників Росії.  І тоді вже на другому саміті миру ми можемо безпосередньо розв'язати рішення для цієї війни", — сказав він.

За його словами, зараз цей шлях розпочинається.

"Ми показуємо, що весь світ за мир, і весь світ знає, в якому напрямку рухатися", — додав Зеленський.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоці у Швейцарії триває перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак перед відкриттям Глобального саміту миру у Швейцарії, передає кореспондентка Суспільного.

Команда Суспільне Новини працює в Бюргенштоці — слідкуйте за останніми новинами з саміту в нашому текстовому онлайні.

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