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Саміт миру висвітлюють і російські журналісти
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Саміт миру висвітлюють і російські журналісти

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На Глобальному саміті миру у Швейцарії працюють російські провладні та опозиційні видання: "РИА Новости", ТАСС, "Коммерсант", "Медуза" та "Дождь".

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Як зазначає "Радіо Свобода", присутність російських ЗМІ була позицією Швейцарії як нейтральної сторони у російсько-українській війні та країни, яка приймає саміт.

Що відомо про Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак перед відкриттям Глобального саміту миру у Швейцарії, передає кореспондентка Суспільного.

Команда Суспільне Новини працює в Бюргенштоці — слідкуйте за останніми новинами з саміту в нашому текстовому онлайні.

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