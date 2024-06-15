Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Головним є обговорення миру загалом, а не конкретних пунктів формули — президент Фінляндії
Саміт мируФінляндіяФормула мируШВЕЙЦАРІЯПодіїСвітПолітика

Головним є обговорення миру загалом, а не конкретних пунктів формули — президент Фінляндії

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Александр Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб на полях Глобального саміту миру у Швейцарії, 15 червня 2024 року. REUTERS/Denis Balibouse/Pool

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що коли йдеться про 10 пунктів української формули миру, добре розпочати принаймні з декількох з них.

Про це Стубб сказав на полях Глобального саміту миру у Швейцарії, відповідаючи на питання кореспондентки Суспільного.

За його словами, головним є не обговорення конкретних пунктів, а обговорення миру загалом.

"Ми маємо пам'ятати, що це колоніальна війна. Росія — це колоніальна імперіалістична сила. Ми відчули це і на фінській історії. І Росія зараз продовжує це, як у Грузії у 2008 році, так і в Україні у 2014 та 2022 роках", — додав президент Фінляндії.

15 червня у Бюргенштоці в Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Саміт миру має підсумувати напрацювання чотирьох попередніх міжнародних зустрічей щодо української "Формули миру", які проходили не на найвищому рівні, а на рівні радників. Але на порядку денному цього саміту є тільки три з десяти її пунктів — ядерну та продовольчу безпеку і звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей.

Команда Суспільне Новини працює на Саміті миру в Бюргенштоці — слідкуйте за всіма останніми новинами в нашому текстовому онлайні.

Топ дня
артилерист Хартії, військовий
Українські військові у Вовчанську, обстріл Харкова, відключення світла. Тиждень війни у фото Важливо
Зеленський
Перший день Глобального саміту миру у Швейцарії, НАТО погодили план підтримки України. 843 день війни. Онлайн Важливо
Джо Байден і Володимир Зеленський після підписання угоди про безпеку під час саміту G7
"Це ще не мирні переговори". Передчуття, критика та реалістичні очікування від Саміту миру у Швейцарії Важливо
Саміт миру стане стане внеском у підготовку простору для перемовин між сторонами що воюють
Саміт миру стане внеском у підготовку простору для перемовин між сторонами, які воюють — президентка Швейцарії
Президент України Зеленський і президентка Швейцарії Віола Амгерд під час Саміту миру
Зеленський прибув на Саміт миру і зустрівся з президенткою Швейцарії

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Марк Рютте про Путіна та мирні переговори з Україною
Рютте: Путіну цікавіший візит до КНДР, ніж на Саміт миру
Російські журналісти на саміті миру у Швейцарії
Саміт миру висвітлюють і російські журналісти
Зеленський, Гарріс
Зеленський провів зустріч з віцепрезиденткою США Гарріс
Швейцарія, акція 15 червня
У Швейцарії відбулася акція привернення уваги до полонених українців
На початок