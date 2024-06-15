Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що коли йдеться про 10 пунктів української формули миру, добре розпочати принаймні з декількох з них.

Про це Стубб сказав на полях Глобального саміту миру у Швейцарії, відповідаючи на питання кореспондентки Суспільного.

За його словами, головним є не обговорення конкретних пунктів, а обговорення миру загалом.

"Ми маємо пам'ятати, що це колоніальна війна. Росія — це колоніальна імперіалістична сила. Ми відчули це і на фінській історії. І Росія зараз продовжує це, як у Грузії у 2008 році, так і в Україні у 2014 та 2022 роках", — додав президент Фінляндії.

15 червня у Бюргенштоці в Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Саміт миру має підсумувати напрацювання чотирьох попередніх міжнародних зустрічей щодо української "Формули миру", які проходили не на найвищому рівні, а на рівні радників. Але на порядку денному цього саміту є тільки три з десяти її пунктів — ядерну та продовольчу безпеку і звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей.

Команда Суспільне Новини працює на Саміті миру в Бюргенштоці — слідкуйте за всіма останніми новинами в нашому текстовому онлайні.