На Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, заявлено 100 учасників. Серед них 92 держави та 8 світових організацій.

Про це повідомляє Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії.

Згідно з офіційним релізом, у Саміті візьмуть участь держави, які раніше не планували своєї участі. Так зокрема до Швейцарії приїде президент Аргентини Хав'єр Мілей, хоча раніше повідомлялось, що він повернеться до своєї країни на національні свята.

Також у Глобальному саміті миру візьме участь Саудівська Аравія, хоча раніше країна не планувала участі у заході.

Статус спостерігача на Саміті матимуть Бразилія та Святий Престол.

З організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, Єврорада, Європейська комісія, Європейський парламент. ООН і Вселенський патріархат мають статус спостерігачів.

Глобальний саміт миру в Швейцарії 2024 року

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав. Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.