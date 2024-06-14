Зеленський прибув до Швейцарії на Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський 14 червня прибув до Швейцарії для участі у Глобальному саміті миру.

"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України", — написав Зеленський у Facebook.

За його словами, у Саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій. Як зазначив президент, серед основних тем Глобального саміту миру будуть ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації", — додав Зеленський.

Глобальний саміт миру в Швейцарії 2024 року

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав. Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.