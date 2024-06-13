14 червня — 842 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Україна і США підписали безпекову угоду на 10 років.
- Канада запроваджує санкції проти Росії.
- Лідери країн G7 ухвалили рішення щодо виділення Україні 50 мільярдів доларів з доходів від заморожених російських активів.
Вибухи у Хмельницькому
У Хмельницькому чутно звуки вибухів, повідомляє кореспонденти Суспільного.
Серія вибухів на Хмельниччині
На Хмельниччині вчергове пролунали вибухи, повідомляють наші кореспонденти.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракети у напрямку області. В Україні триває масштабна повітряна тривога.
Повторні вибухи на Хмельниччині
На Хмельниччині повторні вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Нині повітряна тривога оголошена на всій території України.
У Києві та низці областей — повітряна тривога.
Вибухи на Хмельниччині
На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Повітряна тривога оголошена у 16 областях України. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу атаки безпілотників.
Повторний вибух в Запоріжжі
У Запоріжжі пролунав повторний звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Зеленський: Китай пообіцяв Україні не надавати зброю Росії для війни
Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що не надаватиме "жодного озброєння" Москві у війні проти Києва. Це стосуватиметься будь-якого озброєння. Про це заявив президент України під час спільної пресконференції з американським колегою Джо Байденом після підписання безпекової угоди зі США.
"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю. Він сказав, що не буде продавати жодного озброєння Росії. Ми побачимо, але він мені це сказав. Якщо він та людина, яку можна поважати, то він не буде цього робити. Він дав мені слово", – сказав президент.
Зеленський зазначив, що мирний план щодо України відкритий для всіх, але якщо Китай має альтернативу шляху до миру з підходящим для України результатом – країну готові вислухати.
Вибух в Запоріжжі
У Запоріжжі пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Україна підпише безпекову угоду ще з 10 країнами — Зеленський
Україна готується підписати безпекову угоду ще із десятьма країнами, повідомив президент Зеленський під час вечірнього звернення. За його словами, документ підписали із 17-ма країнами, серед яких усі країни G7.
Вибух у Харкові
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. В десяти областях оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про атаку безпілотників.