Зеленський: Китай пообіцяв Україні не надавати зброю Росії для війни

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що не надаватиме "жодного озброєння" Москві у війні проти Києва. Це стосуватиметься будь-якого озброєння. Про це заявив президент України під час спільної пресконференції з американським колегою Джо Байденом після підписання безпекової угоди зі США.

"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю. Він сказав, що не буде продавати жодного озброєння Росії. Ми побачимо, але він мені це сказав. Якщо він та людина, яку можна поважати, то він не буде цього робити. Він дав мені слово", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що мирний план щодо України відкритий для всіх, але якщо Китай має альтернативу шляху до миру з підходящим для України результатом – країну готові вислухати.