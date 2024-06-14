Повітряні Сили: збили 7 ракет і 17 "шахедів"

У ніч проти 14 червня сили протиповітряної оборони у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збили 7 ракет і 17 "шахедів", якими Росія атакувала Україну.

Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.

Як відзначили у Повітряних Силах, у ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього військо РФ застосувало 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та Краснодарського краю – РФ);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. – РФ);

17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збили 24 повітряні цілі: