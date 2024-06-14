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Повітряні Сили: збили 7 ракет і 17 "шахедів"
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Повітряні Сили: збили 7 ракет і 17 "шахедів"

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Повітряні Сили: збили 7 ракет і 17 "шахедів"
ППО, дрон, ракета. 126 окрема бригада територіальної оборони

У ніч проти 14 червня сили протиповітряної оборони у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збили 7 ракет і 17 "шахедів", якими Росія атакувала Україну.

Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.

Як відзначили у Повітряних Силах, у ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього військо РФ застосувало 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ);
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та Краснодарського краю – РФ);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. – РФ);
  • 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збили 24 повітряні цілі:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

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