Канада оголосила новий пакет санкцій проти Росії

Канада 13 червня запроваджує додаткові санкції проти 11 фізичних та 16 юридичних осіб з Росії, причетних до операцій з дезінформації та пропаганди.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ країни.

"Ці санкції спрямовані проти багатьох фізичних та юридичних осіб, причетних до операцій із дезінформації та пропаганди. Вони також включають підприємства російського військово-промислового комплексу, які постачають ключові технології і електрокомпоненти для підтримки військових зусиль Росії", — йдеться у повідомленні.

Крім того, санкції запровадили проти організацій, які допомагають РФ обходити санкції. Зокрема, йдеться про доступ до підсанкційних товарів і продаж нафти вище від установленої G7 граничної ціни.

Канада також заборонила експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які Росія може використовувати для виробництва зброї.

Зокрема у санкційний список потрапили: