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Канада оголосила новий пакет санкцій проти Росії
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Канада оголосила новий пакет санкцій проти Росії

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Прапор Канади
Прапор Канади. Прапор Канади піднято посеред Торонто. Фото: Getty Images

Канада 13 червня запроваджує додаткові санкції проти 11 фізичних та 16 юридичних осіб з Росії, причетних до операцій з дезінформації та пропаганди.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ країни.

"Ці санкції спрямовані проти багатьох фізичних та юридичних осіб, причетних до операцій із дезінформації та пропаганди. Вони також включають підприємства російського військово-промислового комплексу, які постачають ключові технології і електрокомпоненти для підтримки військових зусиль Росії", — йдеться у повідомленні.

Крім того, санкції запровадили проти організацій, які допомагають РФ обходити санкції. Зокрема, йдеться про доступ до підсанкційних товарів і продаж нафти вище від установленої G7 граничної ціни.

Канада також заборонила експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які Росія може використовувати для виробництва зброї.

Зокрема у санкційний список потрапили:

  • голова Міністерства промисловості і торгівлі РФ Антон Аліханов;
  • член Громадської палати Катерина Мізуліна;
  • медіаменеджер Арам Габерлянов, який стоїть за російськими проєктами такими як LifeNews, газета "Известия";
  • депутат Держдуми Борис Громов;
  • депутат Держдуми Олександр Сідякін;
  • авіакомпанія "Побєда";
  • АТ "Електроагрегат";
  • АТ "Електроавтоматика";
  • Новоросійське морське пароплавство;
  • Російська національна перестрахувальна компанія;
  • "Російська газета";
  • телеканали "Таврія ТВ" і "Маріуполь 2" і сайт ZaMedia — російські ЗМІ на окупованих територіях України;
  • Voice of Europe ("Голос Європи"), підконтрольний Віктору Медведчуку і причетний до кампанії впливу на вибори до Європарламенту;
  • Навчальний центр МВС Росії в Манагуа (Нікарагуа).
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