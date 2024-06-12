Велика Британія запровадила санкції проти тіньового флоту РФ

Про це було оголошено під час участі прем’єр-міністра Ріші Сунака в саміті лідерів G7 в Італії. За його словами, нові санкції "обмежать здатність Росії фінансувати та оснащувати свою військову машину та продемонструють непохитну підтримку Великою Британією України".

Обмеження спрямовані проти суден тіньового флоту Путіна, які Росія використовує для обходу санкцій Великобританії та G7 і продовження необмеженої торгівлі російською нафтою.

Крім того, у рамках своїх постійних зобов’язань у регіоні Сполучене Королівство сьогодні зобов’язалося надати 242 мільйони фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги Україні для підтримки негайних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб.