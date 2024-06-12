13 червня — 841 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Велика Британія запровадила санкції проти тіньового флоту РФ.
- Володимир Зеленський 13 червня, візьме участь у саміті Групи семи в Італії. Президент назвав 5 головних тем, які обговорюватимуться країнами "сімки" щодо України.
- На саміті G7 під час зустрічей Зеленського із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою будуть підписані двосторонні безпекові угоди.
- Аргентина приєдналася до Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн".
- Командирів та начальників структурних підрозділів Сил оборони України, а також військових навчальних закладів, установ та організацій зобов'язали узгоджувати тези інтервʼю, брифінгів, блогів, коментарів, про це йдеться в наказі, що є у розпорядженні Суспільного.
- У Кривому Розі завершилися рятувальні роботи. Внаслідок ракетного удару по житловому сектору загинули девʼять людей.
Велика Британія запровадила санкції проти тіньового флоту РФ
Про це було оголошено під час участі прем’єр-міністра Ріші Сунака в саміті лідерів G7 в Італії. За його словами, нові санкції "обмежать здатність Росії фінансувати та оснащувати свою військову машину та продемонструють непохитну підтримку Великою Британією України".
Обмеження спрямовані проти суден тіньового флоту Путіна, які Росія використовує для обходу санкцій Великобританії та G7 і продовження необмеженої торгівлі російською нафтою.
Крім того, у рамках своїх постійних зобов’язань у регіоні Сполучене Королівство сьогодні зобов’язалося надати 242 мільйони фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги Україні для підтримки негайних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб.
Експосадовець Дніпропетровської ОВА Юрій Голик виїхав із України за системою "Шлях"
Експосадовець Дніпропетровської обласної військовох адміністрації Юрій Голик виїхав з України за системою "Шлях". Дозвіл на виїзд бізнесмену надала Дніпропетровська обласна військова адміністрація.
Про це Суспільному повідомили джерела в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Раніше про це також повідомило видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела в Державній прикордонній службі України. У повідомленні йдеться про те, що "консультант офісу президента та власник скандального телефону зі "зливами" НАБУ Юрій Голік залишив територію України" через систему "Шлях" з довідкою про інвалідність.
Джерела видання в НАБУ, пише "Дзеркало тижня", підтвердили, що тиждень тому детективи в рамках розслідування справи Резніченка/Голика (про виграні ТОВ "Будінвест інжиніринг" тендери на ремонт доріг у Дніпропетровській області на суму понад 1,5 млрд грн) провели обшук в основного фігуранта справи Валентина Резніченка у його машині. Після цього Юрій Голик справді міг залишити Україну.
Після публікації "Дзеркалом тижня" інформації про виїзд Голика, "Українська правда" оприлюднила коментар самого Юрія Голика. Він підтвердив, що наразі перебуває за кордоном, виїхав на законних підставах та планує повернутися 17 червня.
Юрій Голик був радником Валентина Резніченка, коли той очолював облвійськадміністрацію. Резніченка підозрюють, зокрема, у зловживанні владою та оборудках з бюджетними грішми.
"Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник: тривалість відключень збільшиться
Найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Через це може збільшитися тривалість відключень електроенергії, повідомили у компанії.
За словами в.о. голови правління Петра Котіна, "такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії".
Цього року ремонти проводять на 8-ми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС, додали у компанії.
На Запорізькому напрямку прикордонники знищили дві вогневі позиції армії РФ
На Запорізькому напрямку військовослужбовці Державної прикордонної служби (ДПСУ) знищили дві російські вогневі позиції. Про це повідомили в ДПСУ.
"На Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили дві позиції армії РФ, а озброєні безпілотники бійців Держприкордонслужби завдали по них удару, спаливши все дощенту", — йдеться в повідомленні.
Над Дніпропетровщиною збили розвідувальний дрон
У Дніпрі близько 12.43 і 12.54 13 червня пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На той час у місті та області була оголошена повітряна тривога.
Згодом стало відомо, що над Дніпропетровщиною збили розвідувальний дрон "Орлан-10". Про це повідомили в повітряному командуванні "Схід.
Аргентина стала новим учасником формату "Рамштайн", — Ллойд Остін
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, передає кореспондентка Суспільного.
"Я радий вітати Аргентину як нового члена Контактної групи…Ставки у цій війні високі. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де Путін переважає. Тому у нас попереду багато роботи і я впевнений, що ця коаліція продовжить відповідати на виклики", — повідомив очільник Пентагону.
У Дніпрі пролунав ще один вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Дніпрі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Канада відправила перші бронемашини для ЗСУ
Із Канади до України 12 червня вирушили перші чотири броньовані машини з 50 для ЗСУ, які виготовили канадські фірми. Загалом перша партія налічуватиме 10 бронемашин, які є варіантом автомобіля швидкої допомоги ACVS.
Про це йдеться на сайті канадського уряду.
Транспортні засоби вирушили в Європу з міста Лондон канадської провінції Онтаріо, де працює фірма з виготовлення бронетехніки General Dynamics Land Systems-Canada.
Командирів підрозділів ЗСУ зобов'язали узгоджувати тези до коментарів зі СтратКомом
Узгоджувати тези інтервʼю, брифінгів, блогів, коментарів щодо “застосування ЗСУ" зі структурним підрозділом, відповідальним за організацію стратегічних комунікацій у Збройних Силах України, зобов'язали командирів та начальників структурних підрозділів Сил оборони України, а також військових навчальних закладів, установ та організацій, повідомляють джерела Суспільного.
Текст відповідного наказу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського “Про організацію узгодження тез інтервʼю (брифінгів, блогів, коментарів) стосовно застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони в особливий період і в умовах надзвичайного або воєнного стану” опинився у розпорядженні Суспільного.
При цьому підпису Сирського на документі, отриманому Суспільним, немає.
У наказі йдеться про керівників (командирів, начальників) структурних підрозділів апарату головнокомандувача ЗСУ, Генштабу ЗСУ, органів військового управління, зʼєднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій ЗСУ, інших складових Сил оборони.
Відповідні матеріали разом із протоколом засідання експертної комісії з питань таємниць пропонується не пізніше ніж за 3 доби до публікації направляти на розгляд через систему електронного документообігу або на адресу електронної пошти СтратКому. СтратКом ЗСУ протягом доби після отримання тез інтервʼю (брифінгів, блогів, коментарів) має їх узгодити та надати відповідь.
Суспільне намагається отримати офіційний коментар щодо ситуації.
Кулеба: Кожна зброя, яку Росія не може виробляти через брак ресурсів, — це врятоване життя
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення США санкцій проти РФ.
"Ми рішуче вітаємо новий пакет санкцій США щодо Росії і всіх, хто готовий підтримати військові зусилля Росії. Враховуючи гучні заяви провідних пропагандистів російського режиму, ці заходи завдають удару по найболючішому місцю. Ми особливо вітаємо жорсткі заходи проти оборонно-промислової бази Росії та її доступу до технологій і ресурсів за кордоном. Стримування військової машини Путіна має вирішальне значення для глобальної безпеки. Кожна зброя, яку Росія не може виробляти через брак ресурсів, — це врятоване життя", — наголосив Кулеба.
Норвегія передасть Україні боєприпаси на суму понад $45 млн
"Потреба України у вогневій міць є великою та гострою. Після діалогу з норвезькими збройними силами ми оцінили, що ми можемо зробити з подальших пожертвувань із запасів норвезьких збройних сил, які можна швидко передати Україні, щоб допомогти запобігти більшому просуванню Росії. Зараз ми пожертвували 81-мм боєприпаси для мінометів на суму приблизно 480 мільйонів норвезьких крон ($45,3 млн США)", – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
Зеленський назвав 5 головних тем для України на саміті G7
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
"Сьогодні – саміт G7 в Італії, зустріч наших найбільших партнерів. Саме Україні, нашій оборонній та економічній стійкості буде присвячена велика його частина. І ми чекаємо сьогодні важливих рішень", — заявив президент України.
Він також окреслив п'ять тем головних для України:
- розвиток коаліції винищувачів,
- оптимізація навчання пілотів,
- прискорене постачання літаків,
- розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей,
- затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку нашого ОПК, спільного виробництва зброї.
"Сьогодні я візьму участь у засіданні «Групи семи» та проведу серію двосторонніх зустрічей: із господаркою саміту, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою".
Суд дозволив продати гелікоптери та літаки підприємців з Криму, які сплачують мільйонні податки у РФ
За клопотанням черкаського прокурора, суд надав дозвіл на продаж чотирьох гелікоптерів та двох літаків кримських підприємців. Повітряні судна знаходяться на території України.
За матеріалами черкаських правоохоронців, підприємці займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом, й проводять свою господарську діяльність з Російською Федерацією та фінансують її. Розповіла Суспільному в. о. речниці Черкаської обласної прокуратури Світлана Чубенко.
Слідство встановило, що під час анексії півострова ці суб’єкти господарювання переоформили підприємства відповідно до вимог російського законодавства.
"За матеріалами слідства встановлено, що у власності товариства з обмеженою відповідальністю, де підозрювані є засновниками та кінцевими бенефіціарами, перебуває низка об’єктів рухомого майна. Аби заблокувати рухомі активи та запобігти перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна за клопотанням прокурора на гелікоптери та літаки, що належать товариству накладено арешт", — розповіла Світлана Чубенко.
Через удар по Кривому Рогу загинув велобайкер Артур Покутній
Про це повідомив голова громадської організації Ukrainian Bike Family Денис Дубов на своїй сторінці у Facebook.
Артур брав активну участь у розвитку велоспорту та спортивних заходах у Кривому Розі.
"Вчора, при обстрілі Кривого Рогу балістикою, він був одним із тих, кого вбили мерзенні окупанти. Ті самі, які не воюють з мирним населенням, та цілеспрямовано часто б'ють по житлових районах", — йдеться у дописі.
Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу 12 червня
12 червня близько 15:48 військові РФ вдарили ракетою Іскандер-М по житловому сектору Кривому Рогу.
Станом на 22:20 12 червня аварійно-рятувальні роботи завершені. Внаслідок удару РФ 28 людей дістали поранень, дев'ять — загинули.
Військовозобов'язаних до 25 років не будуть скеровувати на військово-лікарську комісію — Кабмін
Про це йдеться в постанові уряду щодо Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.
Згідно з новим роз'ясненням від Кабміну, військовозобов'язані особи до досягнення 25-річного віку не направляються на ВЛК для проходження медичного огляду.
Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням теж не передбачатиме направлення на ВЛК.
Столтенберг закликав членів Альянсу дозволити Україні завдавати ударів по території РФ
"Різні члени Альянсу мають різні типи обмежень на застосування своїх озброєнь, але я вітаю те, аби члени Альянсу зменшили або послабили свої обмеження на застосування зброї також проти військових об'єктів на території Росії", — наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондентка Суспільного.
Він також зауважив, що "самооборона — це право, закріплене в Статуті ООН, і ми маємо право допомогти Україні відстояти це право".
"Роблячи це, союзники по НАТО не стають стороною конфлікту. Зараз це ще більш очевидно, тому що до цього часу більшість бойових дій відбувалася в глибині української території, але зараз Росія відкрила новий фронт. Вони відкрили фронт на півночі в Харкові, де атакують Харків безпосередньо з російської території, просто через кордон. Кордон і лінія фронту більш-менш збігаються. Якби російські війська, артилерія, ракетні батареї були в безпеці, як тільки вони опинилися на російському боці кордону, українцям стало б надзвичайно важко захищатися".
Графіки погодинних відключень електроенергії 13 червня діятимуть з 20:00 до 22:00
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
"13 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20:00 до 22:00. Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак", — йдеться у повідомленні.
Через погодні умови на ранок знеструмлені 173 населені пункти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення 465 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.
Столтенберг: Міністри оборони країн НАТО узгодять план надання Україні безпекової допомоги і тренувань
Про це, як передає кореспондентка Суспільного, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вступній промові на засіданні міністрів оборони країн-членів Альянсу, що відбувається у Брюсселі.
“Я очікую, що більше членів Альянсу оголосять про підтримку (України-ред.), тому що існує нагальна потреба в наданні більшої допомоги Україні у сфері безпеки. Ми також розглянемо питання про те, як забезпечити міцнішу рамкову платформу для нашої підтримки, щоб гарантувати довгостроковість наших зобов'язань. Тому я очікую, що міністри НАТО узгодять план надання Україні безпекової допомоги і тренувань з боку НАТО”.
Він додав, що міністри обговорять "довгострокові фінансові зобов'язання, про які, я сподіваюся, наші лідери домовляться на саміті НАТО в липні".
"Зараз ми повинні переконатися, що у нас є сили, можливості, готовність виконати всі вимоги оборонних планів. Частиною цього буде, звичайно, забезпечення можливості нарощувати власне виробництво. Міністри НАТО візьмуть на себе зобов'язання щодо розвитку оборонної промисловості НАТО, аби спільно працювати над збільшенням виробництва в Північній Америці і Європі", — наголосив Столтенберг.
Пропозиція Столтенберга полягає в тому, що країни Альянсу повинні домовитись про довгострокове фінансове зобов'язання з базовим рівнем у 40 мільярдів на рік: "Це нове фінансування, яке щороку надаватиметься Україні”.
В небі над Херсонщиною ППО збила чотири російських безпілотники
Про це на сторінці у Facebook інформує Повітряне командування "Південь".
За даними командування, українські військові збили два БпЛА "ZALA" та два "Supercam".
Також у дописі йдеться, що зранку російські окупанти завдали авіаційного удару по Херсонщині із застосуванням керованих авіаційних бомб.
СБУ затримала чоловіка, який допомагав армії РФ готувати "прорив" на Донеччині
Як повідомили у СБУ, зловмисник допомагав військовим прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку, який залишається найгарячішою зоною бойових дій на східному фронті.
"За завданням російської спецслужби інформатор розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової. У зоні його особливої уваги були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки бойових операцій на фронті, з використанням авіаударів, артобстрілів та вилазок ворожих ДРГ", — йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Три авіабомби на Лиман, артилерією вдарили по Гострому: російські обстріли Донеччини за добу
Російські військові за минулу добу обстріляли п'ять населених пунктів Донецької області. Загинула людина, пошкодили чотири будинки, ферму та освітній заклад.
Про це повідомили на сайті обласної поліції
Під російський удар потрапили:
- Лиман
- Гостре
- Ганнівка
- Новоселидівка
- Успенівка
Селище Гостре росіяни обстріляли артилеріє: вбили цивільну особу, пошкодили житло та інфраструктуру.
Три авіабомби «УМПБ Д-30» армія РФ скинула на Лиман, пошкодили три будинки.
Також поліція дізналась про смерть жителя Сіверська, якого російські війська вбили 11 червня під час обстрілу міста.
Через удари по Донеччині 12 червня поліція відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
На Київщині відкрився Центр рекрутингу української армії
У Білій Церкві на Київщині відкрився 23-й Центр рекрутингу української армії. Там громадяни можуть отримати інформаційно-консультативні послуги щодо служби в силах оборони та за бажанням рекрутуватися на обрану військову частину та посаду.
Про це повідомляє пресслужба Білоцерківської міської ради.
Зазначається, що у таких центрах не роздають повістки, там немає представників ТЦК. Мова йде про інформаційно-консультаційний сервіс для людей. Також у Центрі рекрутингу української армії можна дізнатися про вакансії у війську загалом, а не лише якоїсь конкретної бригади.
"Кожна людина, з огляду на свій попередній досвід, спеціальність, стан здоров'я, вік, побажання, може прийти до Центру рекрутингу і уточнити наявні пропозиції. Визначитися у якому підрозділі проходити військову службу", — сказав уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Він зауважив, що незалежно від того, чи людина отримала повістку для уточнення облікових даних в ТЦК, вона все одно може прийти до рекрутингового центру та сконтактуватися з військовою частиною, взяти рекомендаційний лист і йти до ТЦК уже визначившись з місцем служби, посадою, переліком обов'язків тощо.
Окупанти встановлюють бонові загородження на Керченському мосту та не виводять судна-носії ракет з морської акваторії
Після ударів ЗСУ по військовим об'єктам в окупованому Криму російські війська почали встановлювати бонові загородження на Керченському мосту. Також відомо, що в районі півострова перебувають бойові судна РФ, зокрема носії крилатих ракет "Калібр".
Супутникові знімки із боновими загородженнями на Керченському мосту оприлюднив OSINT-дослідник Том Байк в соціальній мережі Х.
За його даними, загородження розміщують на південно-східній частині мосту.
"Будівництво захисних споруд триває швидкими темпами. 17 барж та 2 доки на південному головному прольоті, що перетинає Керч-Єнікальський канал. Прогрес також спостерігається в доках на Тузлинській косі та на тимчасовому мосту", — написав він.
Том Байк зазначив, що окупанти встановлюють опори на морському дні.
"Найбільше мене інтригує те, що відбувається на північній частині Кримського мосту. На знімку видно, як на морському дні встановлюють опори. Росія вже робила це тимчасово, коли був вибух, але тоді це було ближче до мосту", — зазначив дослідник.
Водночас Військово-морські сили України на своїй сторінці в Facebook повідомили, що станом на 6:30 13 червня в Чорному морі спостерігається 1 ворожий корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському — 8 суден, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, а в Середземному — 3 російських корабля, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
За добу, в інтересах окупантів прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден РФ, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 ворожих кораблів, з них 4 рухались з протоки Босфор.
З мінометів та ствольної артилерії: війська РФ обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини
Війська РФ впродовж доби 12 червня обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини. Вогонь вели з мінометів та ствольної артилерії.
Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада: три вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм по околиці села Грем'яч.
Семенівська громада: сім вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії в напрямку села Карповичі.
Сновська громада: сім вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в районі села Клюси.
Сили спецоперацій уразили новітню російську станцію зв’язку
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України уразили новітню російську станцію зв’язку — вперше в історії війни.
Про це повідомляє командування Сил спецоперацій у Фейсбуці.
“Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ”, — йдеться у повідомленні.
Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.
Повідомляється, що по цілі завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.
“У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів”, — зазначили у ССО.
За даними військових, ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни.
У Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по місту 12 червня
14 червня оголошено днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару по житловому сектору у Кривому Розі 12 червня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Аби вшанувати пам'ять загиблих на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають приспустити державний прапор з чорною стрічкою.
На Харківщині зник безвісти вінницький журналіст
На Харківщині зник безвісти вінницький журналіст, а нині військовослужбовець, капітан 172-го батальйону Тарас Борисюк.
Про це повідомляє "Детектор медіа"
У квітні Тарас Борисюк, за словами вінницького письменника Михайла Каменюка, лікувався в шпиталі. Потім повернувся на бойові позиції на Харківщині.
Тарас Борисюк народився 4 вересня 1965 року в місті Тернополі. Протягом десятків років працював у вінницькій журналістиці, був редактором “Нової вінницької газети”.
Армійці РФ обстріляли громади Сумщини: що відомо
Вночі та зранку 13 червня війська РФ здійснили 7 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
Про це повідомили в ОВА.
По Великописарівській громаді безпілотниками квадрокоптерного типу здійснено скидання боєприпасів. Також був артобстріл. Загалом 6 вибухів.
У Середино-Будській громаді був один вибух внаслідок атаки російського FPV дрона.
По Хотінській громаді війська РФ вдарили з артилерії.
У Краснопільській громаді зафіксовані обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (4 вибухи).
12 червня російська армія 14 разів обстрілювала територію Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.
Гасять понад добу: на Київщині триває ліквідація пожежі, яка сталася внаслідок російської атаки 12 червня
У Київській області рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на одному з промислових об'єктів. Загоряння сталося внаслідок нічної атаки російських військових 12 червня.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Київській області.
"Станом на 07:00 13 червня — триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.
Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Армія РФ обстріляла 19 населених пунктів Херсонщини
Російські війська упродовж доби обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області. Били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах.
Про це в Telegram вранці 13 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Минулої доби під обстрілами російських військ перебували Михайлівка, Дніпровське, Антонівка, Приозерне, Білозерка, Наддніпрянське, Берислав, Олександрівка, Качкарівка, Ольгівка, Червоний Яр, Миколаївка, Зміївка, Велетенське, Кізомис, Янтарне, Гаврилівка, Золота Балка та Херсон, йдеться в повідомленні.
Зафіксували влучання в об'єкти критичної інфраструктури, газопровід, господарчу споруду, ангарне приміщення та сільгосптехніку. Також пошкоджений приватний будинок. Загиблих та поранених немає, повідомив Прокудін.
Армія РФ вбила одну людину на Донеччині минулої доби
Одна людина загинула через російські обстріли Донеччини минулої доби.
Про це у Telegram повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Російські війська вбили людину у селищі Гостре Курахівської громади.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 1996 жителів Донецької області, поранила 5009 людей, без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі.
Напередодні поставок винищувачів F-16 Україна намагається послабити російське ППО — ISW
Українські війська намагаються послабити російську протиповітряну оборону, щоб більш ефективно використовувати винищувачі F-16, коли вони надійдуть в Україну.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики відзначили, що в ніч з 11 на 12 червня українські війська завдали ударів по одній батареї С-300 і двох батареях С-400 поблизу окупованих Бельбеку і Севастополя у Криму. Генштаб ЗСУ повідомив, що удари знищили щонайменше дві російські радіолокаційні системи протиповітряної оборони С-300/С-400 і спричинили вторинні детонації боєприпасів.
Крім того, геолокаційні знімки, опубліковані 12 червня, показують пошкоджені і знищені російські засоби С-300 на північ від окупованої Євпаторії і знищену російську радіолокаційну систему С-400 на південь від окупованого Джанкоя, що підтверджує повідомлення Генштабу від 10 червня про удари по російських засобах ППО в цих районах, йдеться в аналітичному звіті.
“Деякі російські джерела припускають, що українські війська використовували ПЗРК під час удару 11-12 червня, хоча ISW не може підтвердити, які саме системи використовували українські війська. Засновник полку Головного управління військової розвідки (ГУР) України “Кракен” Костянтин Немічев підтвердив 12 червня, що українські сили використовували ПЗРК для знищення чотирьох російських систем С-300 в Бєлгородській області в невстановлену дату”, — йдеться в аналітичному звіті.
Речник ГУР Андрій Юсов також уточнив 12 червня, що в результаті ударів українських безпілотників по аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області 7-8 червня було пошкоджено два російські винищувачі Су-57, а не один, як повідомлялося раніше.
За оцінками ISW, українські сили можуть намагатися активно послабити російську протиповітряну оборону до того, як Україна отримає значну кількістьзахідних винищувачів, щоб створити умови для майбутнього використання Україною пілотованих літаків ближче до зон фронту.
“Українські сили, можливо, намагаються погіршити російську протиповітряну оборону напередодні очікуваних поставок винищувачів F-16 в Україну, які, як повідомляється, почнуться в невеликих кількостях влітку та восени 2024 року”, — йдеться в аналітичному звіті.
Як відзначили аналітики, українські збройні сили, можливо, з часом зможуть перейти до концепції операцій, яка поєднує авіацію з підтримкою наземних операцій, якщо українські військові отримають достатню кількість винищувачів, західні партнери підготують достатню кількість кваліфікованих пілотів і якщо Україні вдасться послабити російську протиповітряну оборону.
Війська РФ обстріляли Нікопольщину з артилерії
Пізно ввечері, 12 червня, військові РФ обстріляли з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Під ударом була Покровська громада.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
По одному з тамтешніх сіл війська РФ випустили близько п'яти артилерійських снарядів. Загиблих та поранених немає.
Ніч в області минула без російських ударів, написав посадовець.
Окупанти в Криму посилюють систему ППО після успішних ударів ЗСУ — Буданов
Після успішних ударів ЗСУ по російській системі ППО в Криму, окупанти вирішили посилити її. Вони розмістили на території окупованого півострова елементи новітнього зенітно-ракетного комплексу С-500.
Про це розповів керівник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов в етері телемарафону "Єдині новини".
Він пояснив, що застосування цих комплексів буде дослідним, оскільки раніше окупанти їх не використовували.
Кирило Буданов додав, що військова логістика російських ЗС досі відбувається через Керченський міст.
"Керченський міст завжди використовувався (російськими військовими — ред.) і використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться, – так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі – менше, але для особового складу – це основний шлях", – додав начальник ГУР.
Він пояснив, що ці перевезення будуть тривати, допоки Керченський міст існує.
На війні в Україні Росія втратила майже 523 тисячі військових — Генштаб
Станом на ранок 13 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 522 810 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 980 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7928 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 15208 (+21) од,
- артилерійських систем — 13770 (+34) од,
- РСЗВ — 1099 (+0) од,
- засоби ППО — 846 (+2) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11075 (+33),
- крилаті ракети — 2285 (+5),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18794 (+58) од,
- спеціальна техніка — 2294 (+4).
Дані уточнюються.
Упродовж доби армія РФ завдала 404 удари по десяти населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 12 червня, російські військові атакували десять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 13 червня, повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 404 удари по містах та селах Запорізької області:
- авіаційний — по Гуляйполю;
- 13 разів застосувала РСЗВ по Роботиному, Малій Токмачці, Гуляйполю;
- 155 безпілотниками різної модифікації атакувала Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 235 разів із артилерії обстріляла території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нестерянки, Вербового.
"Надійшло щонайменше чотири повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
Британія анонсувала нову допомогу для України
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Групи семи (G7) в Італії оголосить про виділення допомоги для України у понад 300 мільйонів доларів, повідомила канцелярія прем'єра.
"На саміті прем'єр-міністр оголосить про виділення Україні до 242 млн фунтів […], щоб підтримати невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також закласти основу для більш довгострокового економічного і соціального відновлення та реконструкції", — йдеться у повідомлені.
На Даунінг-стріт нагадали, що Сполучене Королівство виділило майже 12,7 млрд фунтів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України, а деякі види озброєнь, у тому числі крилаті ракети Storm Shadow та бойові танки Challen.
Жоден дрон не виграє війну — Буданов
Використання безпілотників не приведе до перемоги у війні. Така зброя слугує підтримкою, а не основою. Про це каже керівник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов в етері телемарафону "Єдині новини".
Коментуючи створення Сил безпілотників в ЗСУ Буданов каже, що використання безпілотників у війні є лише підтримкою.
"Це все підтримка. Це точно правильний шлях, але це підтримка. Жоден дрон не виграє війну. На жаль, нічого не змінилося з епохи двох-трьох тисяч років. Допоки солдат із прапорцем не зайде на територію — нічого не буде", — каже керівник ГУР.
Постачання зброї Україні стане обов'язковим для всіх країн НАТО — Столтенберг
Постачання озброєння для України може стати обовʼязковим для всіх країн-членів НАТО. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції перед засіданням міністрів оборони НАТО в Брюсселі.
"Ми бачили, що США витратили шість місяців на узгодження додаткової допомоги Україні. Ми також бачимо, що деякі обіцянки, надані союзниками, не були виконані. Якщо ми перетворимо це з добровільного внеску на зобов'язання, поставки стануть більш надійними та масштабними", — сказав Столтенберг.
Постачання зброї координуватиме структури під керівництвом головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі. За словами Столтенберга, союзники щороку надають Україні військову підтримку на 40 мільярдів євро. Він заявив, що цей рівень необхідно підтримувати "стільки, скільки потрібно" для перемоги України.
Генсекретар НАТО очікує, що члени Альянсу узгодять комплексний пакет допомоги Україні — угоду про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні і координації військової підтримки, допомоги в галузі безпеки і тренувань для України.
Буданов розповів про тяжкий період на фронті та наступ росіян на Сумщині
На фронті триває тяжкий період. До того ж російська армія намагається наступати на Сумську область, проте там вжиті "усі необідні заходи", аби цього недопустити.
Про це розповів керівник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов в етері телемарафону "Єдині новини".
"Я вважаю, що він (тяжкий період — ред.) зараз йде. Але я ще раз повторюю — армагедону жодного не буде", — сказав керівник ГУР.
На Сумщині зараз йдуть спроби росіян наступати на Україну, за словами Буданова, це "вилазки ДРГ і так далі".
"Необідні заходи вже вжиті. І такого масштабу, який вже відбувся — немає", — сказав Буданов.
Він також додав, що удари Україною західною зброєю по території Росії полегшать ситуацію, а російські страшилки "червоними лініями" це лише гра на публіку.