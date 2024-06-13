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G7 надасть Україні кредити на суму близько $50 млрд до кінця року
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G7 надасть Україні кредити на суму близько $50 млрд до кінця року

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Країни Групи семи (G7) виділять допомогу Україні у розмірі 50 млрд дол., яку західні держави мають намір компенсувати коштом доходів від заморожених російських активів.

Про це заявила президентка Європейської комісії Уксула фон дер Ляєн.

"G7 домовилася надати Україні кредити на суму близько $50 млрд до кінця року. Ми використаємо надприбутки від суверенних активів Росії, щоб їх погасити", — зазначила вона.

Як повідомляє The Guardian, президентка ЄК зазначила, що всі країни G7 внесуть свій внесок у кредитний пакет Україні на суму близько 50 мільярдів доларів.

"Усі G7 роблять внески в цю позику. Туди підуть прибутки від заморожених активів Росії в Європі. Зараз міністри фінансів розглядають деталі – наприклад, тему необхідних механізмів захисту – і прояснять) це якнайшвидше", — сказала фон дер Ляєн.

Напередодні стало відомо, що Лідери країн Групи семи (G7) погодили розблокування 50 мільярдів доларів заморожених російських активів для України до кінця 2024 року.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

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