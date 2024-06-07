Президентка Швейцарії Віола Амхерд напередодні Глобального саміту миру, який прийме держава у середині червня, заявила, що цей захід є лише початком подальших переговорів для припинення війни РФ проти України.

Про це вона сказала в інтерв'ю в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Амхерд висловила переконана, що для досягнення миру "обидві сторони повинні бути за столом переговорів", зазначивши, що Росія не бере участі в саміті.

"Для нас зрозуміло, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції", — сказала глава Швейцарі їй додала, що "Росія також може бути присутня на можливій наступній конференції".

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: