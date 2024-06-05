У Швейцарії праві вимагають офіційно запросити РФ на саміт миру

Права Швейцарська народна партія (SVP), яка має найбільше представництво в парламенті, закликала владу Швейцарії надіслати Росії офіційне письмове запрошення на Глобальний саміт миру. У SVP заявили, що конференція без Росії може зашкодити нейтралітету Швейцарії.

Відповідну заяву оприлюднили на сайті SVP.

“Парламентська група SVP стурбована подіями навколо конференції в Бюргенштоку 15-16 червня 2024. Мирні зусилля в принципі слід вітати. Проте виявляється, що нейтралітет Швейцарії вже не визнають усі сторони конфлікту: Росія вже дала зрозуміти, що не хоче брати участь у конференції в Бюргенштоку”, — йдеться у заяві політсили.

Там заявили про “поспішне прийняття Федеральною радою сторони після початку війни в Україні” та наслідки “повного прийняття Швейцарією санкцій ЄС”.

“Федеральна рада піддалася міжнародному тиску і, на жаль, також відмовилася від випробуваних принципів нейтралітету Швейцарії”, — заявили швейцарські праві.

SVP також висунула наступні вимоги:

“Щоб мирний процес мав шанс, конференція в Бюргенштоку не повинна перетворитися на односторонню конференцію з питань пропаганди та озброєнь. Федеральна рада відповідає за те, щоб конференція в Бюргенштоку не призвела до подальшої ескалації та остаточно не знищила нейтралітет Швейцарії”.

“Щоб були залучені всі сторони конфлікту… Федеральна рада має зробити все можливе, щоб російська сторона також взяла участь у конференції в Бюргенштоку. Це включає офіційне письмове запрошення з Росії від Конфедерації”.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: