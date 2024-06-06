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Угорщина візьме участь у Глобальному саміті миру
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Угорщина візьме участь у Глобальному саміті миру

ЗМІ
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Петер Сіярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. AP Photo/Denes Erdos

Угорщина візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, на рівні міністра закордонних справ.

Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто, відповідаючи на питання журналістів під час візиту до Санкт-Петербургу, передає угорське видання Hirado.HU.

"Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному", — сказав Сіярто.

Водночас він висловив жаль з приводу того, що на саміті не буде представлена Росія.

"Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів", — заявив міністр.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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