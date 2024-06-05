Байден проведе зустрічі із Зеленським у Франції та Італії

Президент США Джо Байден проведе зустрічі з Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, а також наступного — в Італії.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на борту президентського літака, який вилетів до Франції.

"У Нормандії у Байдена буде можливість зустрітися з президентом Зеленським і обговорити з ним стан справ в Україні й те, як ми можемо поглиблювати нашу підтримку Україні. Через кілька днів він також матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії", — зазначив Салліван.

Зранку 5 червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що президент Володимир Зеленський проведе дві зустрічі з президентом США Джо Байденом.

"Попереду дві зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом - важливі питання підтримки України, зміцнення нашої оборони", — написав Єрмак.

4 червня президент США Джо Байден вилетів до Франції, де має намір взяти участь у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, а також провести перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Відомо, що 7 червня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці в Парижі.

Крім того, вранці 7 червня президента України приймуть у парламенті Франції — Національній Асамблеї. Там Зеленський має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.