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Лубінець: Україна передала Катару список із іменами 561 дитини, вивезеної до РФ
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Лубінець: Україна передала Катару список із іменами 561 дитини, вивезеної до РФ

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Лубінець: Україна передала Катару список із іменами 561 дитини, вивезеної до РФ
Уповноважений Верховної ради Дмитро Лубінець на зустрічі з представниками Катару. Телеграм Дмитра Лубінця

Україна передала Катару список із іменами 561 української дитини, яких незаконно вивезли окупанти РФ. Цей список вже у російської сторони.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у четвер, 25 квітня за підсумками дводенних перемовин у Катарі.

Лубінець наголосив, що перемовини щодо повернення українських дітей ведуться за посередництва Катару, прямих переговорів України з Росією – не було.

Коментуючи результати перемовин у Катарі, Лубінець відзначив, що, окрім передачі списку, наразі очікується повернення групи українських дітей додому.

Також обговорили питання повернення так званих “статусних” дітей: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

“Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу”, — пояснив омбудсман.

За його словами, Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. Лубінець відзначив, що таких дітей може бути понад 3600.

Крім того, Лубінець повідомив, що Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію. Про це повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

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