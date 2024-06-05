Україна могла б отримати від Сполучених Штатів кредит приблизно у 50 мільярдів доларів, який буде погашений коштом прибутків від заморожених російських активів.

Про це пише Financial Times, посилаючись на документ, який опинився у розпорядженні редакції.

Зазначається, що для цього потрібне сприяння з боку Євросоюзу у вигляді продовження санкцій щодо російських державних активів до кінця війни. Це гарантуватиме, що США отримуватимуть виплати для погашення позики.

Проте таке рішення ЄС вимагає схвалення лідерів усіх членів блоку, зокрема й глави уряду Угорщини Віктора Орбана, який може накласти вето на ці обмеження.

США наполягають на домовленості напередодні саміту лідерів G7 в Італії наступного тижня, де, як очікується, говоритимуть про використання заморожених російських коштів для підтримки України.

Такий план США щодо позики Україні, можливо, разом з іншими державами "Групи семи" (G7), є основним варіантом, який наразі розглядається. Дипломати кажуть, що це може залучити до 50 мільярдів доларів.

При цьому за даними видання, поки не визначені деталі кредиту. Йдеться про термін погашення, процентну ставку, та чи буде позика надана безпосередньо або ж через посередника.

Водночас розглядається й інший варіант, який передбачає фактичне надання ЄС — разом з іншими країнами G7 — двосторонніх кредитів Україні, які також будуть погашені коштом прибутків від заморожених активів РФ. Це вимагатиме від Євросоюзу внесення змін до спільного бюджету, але цей крок також вимагатиме одностайної згоди всіх лідерів блоку.

"Час, необхідний для впровадження таких гарантій, разом із правовими та операційними обмеженнями, не сприятиме швидкому впровадженню цього варіанту", — резюмується в документі.

Основна частина заморожених російських активів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, що приносить приблизно 3 мільярди євро прибутку на рік.

Наприкінці травня міністерка фінансів США Джанет Єллен припускала можливість, що країни G7 підтримають Україну шляхом надання мільярдних кредитів, пов'язаних із замороженими російськими активами. За її словами, ця сума може становити 50 мільярдів доларів.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.