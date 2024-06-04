Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що рішення для монетизації близько 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів для допомоги Україні має бути вироблено разом із союзниками та іншими державами.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву Джона Кірбі, яку він зробив перед журналістами.

"Ми не можемо зробити це в односторонньому порядку, тому що активи зберігаються по всьому світу. Тому ми повинні мати участь і допомогу з нашими союзниками та партнерами, інакше це не спрацює", — сказав Кірбі.

За його словами, це питання, як очікується, буде обговорюватись під час візиту президента США Джо Байдена до Франції цього тижня, а потім під час саміту з лідерами "Групи семи" (G7) в Італії наступного тижня. Водночас Кірбі відмовився сказати, чи буде така угода ухваленою й наголосив на необхідності скоординованих дій з цього приводу.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.