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Держдеп США: Китай міг би бути корисним на Саміті миру, але підтримує російську ОПК
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Держдеп США: Китай міг би бути корисним на Саміті миру, але підтримує російську ОПК

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Метью Міллер, Держдеп США про роль Китаю на саміті миру
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер. Речник Держдепартаменту Метью Міллер, 18 липня 2023 року, Вашингтон, фото: AP/Nathan Howard

Речник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль на Глобальному саміті миру у Швейцарії, якби захотів. Але останнім часом КНР допомагає відновити оборонно-промислову базу Росії.

Міллер так відповів на питання, чи поділяють Штати занепокоєння президента України Володимира Зеленського щодо того, що Китай не відвідає мирний саміт.

"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби захотів. Але, попри це, зараз важко уявити, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживає протягом останніх місяців, щоб відновити оборонно-промислову базу Росії", — наголосив речник Держдепу.

Натомість він висловився від імені Сполучених Штатів, які підтримують мирний саміт і дипломатичні зусилля України.

А Китаю американські політики продовжуватимуть чітко пояснювати, що в США проти допомоги ОПК РФ. "Ми будемо притягувати організації до відповідальності за ці дії, і ми чули, як наші європейські колеги говорять те саме", — додав Метью Міллер.

2 червня Зеленський на азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участь у швейцарському саміті миру. Пекін це заперечив. У МЗС країни раніше заявляли, що Глобальний саміт миру не відповідає вимогам Китаю, які, зокрема, передбачають участь у заході Росії.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Станом на 2 червня участь у Глобальному саміті миру підтвердили 106 країн, а також ООН.

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