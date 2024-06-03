Петиція до уряду про бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала понад 30 тисяч голосів.

Петиція опублікована на сайті Кабінету міністрів України.

Авторка петиції Ангеліна Бень підкреслює, що наразі бронь із частини працівників цивільного захисту знята. Вона наголошує, що ДСНС здійснює "важливу місію в тилу".

"Це наші захисники та рятувальники, які ризикують своїм життям щоразу, а особливо під час воєнного стану в країні. Їх робота важлива тут! Це хлопці та дівчата, які навчалися захищати громадян країни, а також наших менших братів від вогню та інших надзвичайних ситуацій", — йдеться у петиції.

Також зазначається, що співробітники ДСНС "здійснюють гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоровʼя та власності" і щоб "вони захищали нас тут, ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції".

Петиція була створена 31 травня і наразі набрала 30 289 голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду урядом.

Що відомо про бронювання

Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.

Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних. Він заявив, що бронювання має бути справедливим і повинні бути чіткі критерії, за якими визначатимуть такі підприємства.

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. У Комітеті з питань економічного розвитку є пропозиції, які розробляла група на чолі з головою Комітету Дмитром Наталухою. Ці пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.