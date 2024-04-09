У Раді пояснили особливості економічного бронювання

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. Голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха пояснив, як має відбуватися бронювання працівників підприємств чи ФОПів і яким є критерій для економічного бронювання.

Про це він розповів у коментарі Суспільному.

За словами нардепа, одна з центральних ідей економічного бронювання — забезпечення бізнесу можливістю працювати далі і сплачувати податки на Збройні сили України.

"Це взаємопов'язані речі. Економічне бронювання розглядаємо через призму мобілізації, ротації і фінансування армії. За нашими розрахунками це може принести державі щонайменше 200 млрд гривень в рік", — сказав Наталуха.

Він пояснив, що за ці гроші можна було б купити 500 тисяч боєприпасів з 800 тисяч, які знайшла Чехія для України.

"Або ці гроші можуть піти на збільшення фінзабезпечення тих бійців, які на лінії зіткнення. Це може бути джерелом для фінансування мотиваційної частини військовослужбовців у випадку захоплення тих чи інших одиниць (озброєння, — ред.). Або ці гроші можуть піти на підготовку, тренування і забезпечення нових мобілізованих військовослужбовців, які прийдуть на заміну тим, хто прослужив два роки", — сказав нардеп.

Як відбуватиметься бронювання робітників

За совами Наталухи, роботодавець має визначити співробітника, який є критичним для функціонування його підприємства і за цього співробітника він сплачує збільшений військовий збір у розмірі 20 тисяч гривень щомісяця.

"Ця сплата може бути за умови, якщо за попередній звітний період дохід роботодавця не був меншим, ніж вартість трьох місяців такого бронювання", — сказав він.

Нардеп пояснив, що це зроблено, щоб унеможливити зловживання законопроєктом фізичними особами підприємцями або "недобросовісними чоловіками, які просто зареєструють себе ФОПами на наступний день, щоб самі себе забронювати".

"20 тисяч — це додатковий військовий збір, який є добровільним і йде безпосередньо на потреби ЗСУ", — сказав Наталуха.

Після того, як перелік працівників буде визначено, за словами нардепа, подається онлайн-заявка, у ній зазначається перелік працівників, у якій фігурує звіт за попередній період, і йде перевірка щодо фінансових і податкових заборгованостей.

"Після цього буде надано час на сплату, по-перше, вартості бронювання, по-друге, щоб працівники прийшли до ЦНАПу, пройшли верифікацію: зробили фотографію, показали реєстрацію місця проживання і дійсний контракт з роботодавцем", — сказав він.

Водночас Наталуха зазначив, що працівники критичної інфраструктури бронюватимуться як і раніше.

"Ми не чіпаємо взагалі ані постанову №76, ані постанову №45. Вони діятимуть, як і раніше. Це (економічне бронювання, — ред.) додаткова, третя опція, яка буде у підприємств, щоб скористатися і змогти продовжити свою роботу в умовах війни", — сказав нардеп.

Який критерій отримання економічного бронювання

За словами Наталухи, єдиний критерій для економічного бронювання — це оборот за попередній звітний період. Все інше — на розсуд роботодавця.

"У нас немає прив’язок ані до мінімальної заробітної плати, ані до посади співробітника, ані до галузі, у якій працює компанія. Ці критерії прибрані, щоб зменшити спекуляції на тему справедливості тієї чи іншої моделі. Тобто єдиний критерій — що людина, працівник, є критично важливим для подальшої роботи певного підприємства. А підприємство платить податки, за які утримують ЗСУ", — сказав він.

За словами нардепа, головне завдання — унеможливити закриття підприємств, їх скорочення.

"Ми даємо їх керівникам можливість визначити, хто має лишитися на підприємстві, щоб підприємство продовжило діяти, попри призов і мобілізацію працівників", — сказав Наталуха.

Бронювання ФОПів

Нардеп пояснив, що така сама процедура економічного бронювання передбачається для фізичних осіб-підприємців.

"ФОП, у якого є наймані працівники, може так само забронювати 50% від військовозобов’язаних найманих працівників, також є можливість забронювати себе, якщо людина відповідає критеріям, і створила економічну цінність протягом попереднього звітного періоду (пів року), а не є новозареєстрованим ФОПом", — сказав він.

Перевірка заброньованих

За словами Наталухи, буде податкова перевірка. "Ми б розраховували, що була б перевірка правоохоронних органів на наявність чи відсутність судимості, але це ми залишили на врегулювання органами виконавчої влади", — сказав він.

На який період надаватиметься таке бронювання

"Ліміт 12 місяців, але сплата відбувається щомісячно, щоб у випадку, якщо щось трапиться з працівником, не переобтяжувати роботодавця. Ми розуміємо, що ситуації можуть бути різні, щось може бути по здоров’ю, чи інших аспектах", — пояснив нардеп.

Чи зможуть економічно заброньовані виїжджати за кордон

За словами Наталухи, модель економічного бронювання не передбачає можливості виїзду за кордон.

"У цьому не зацікавлені самі роботодавці, тому що завжди існуватиме ризик, що за людину сплатили гроші, забронювали, а вона виїхала за кордон, у неї щось в голові помінялося, і вона не повернулася. А за це нестиме відповідальність роботодавець. Це суперечить філософії бронювання. Бронювання потрібне, щоб підприємства продовжували надалі ефективно здійснювати свою роботу", — сказав він.

У січні ЗМІ повідомляли, що в Україні можуть змінитися правила бронювання військовозобовʼязаних, зокрема критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів. Джерела Суспільного повідомили, що така ідея дійсно обговорюється. Водночас наразі офіційно її не виносили на обговорення ані комітету з нацбезпеки, ані владної фракції.

11 березня Наталуха анонсував, що законопроєкт про економічне бронювання планують зареєструвати у парламенті до кінця березня.