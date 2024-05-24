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Зброя з попередніх пакетів допомоги від США вже в Україні — Блінкен
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Зброя з попередніх пакетів допомоги від США вже в Україні — Блінкен

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Державний секретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу 17 липня 2023 року. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу 17 липня 2023 року, фото: AP

Сили оборони України на передовій вже використовують зброю, надану Сполученими Штатами у межах попередніх пакетів допомоги.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомили на сайті Держдепартаменту США.

“Допомога з попередніх пакетів вже дійшла до лінії фронту, і ми доставимо цю нову допомогу якнайшвидше, щоб українські військові могли використати її для захисту своєї території та захисту українського народу”, —сказав він.

За його словами, президент США Джо Байден дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку вони зібрали, продовжуватимуть стояти разом з Україною на захисті її свободи.

24 травня США оголосили пакет допомоги Україні на 275 мільйонів доларів.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

Пакети допомоги від США після ухвалення Конгресу

24 квітня Штати оголосили пакет допомоги на $1 млрд. Він включав засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. А 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про виділення 6 мільярдів доларів на виробництво нового озброєння для України американськими компаніями.

10 травня Штати оголосили ще один пакет на 400 мільйонів доларів. У допомогу увійшли снаряди для Patriot і NASAMS, зенітні ракети Stinger, додаткові системи HIMARS, бронетранспортери, БМП та інше.

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