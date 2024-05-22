Спікер Джонсон не проти, щоб Україна била зброєю США по військових цілях Росії

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон не вважає, що Сполучені Штати мають детально контролювати, як Україна використовує надану їй від США допомогу. Зокрема, це стосується й ударів по військових цілях в РФ.

Джонсон дав коментар у відео "Голосу Америки".

У відеофрагменті журналістка запитує спікера: "Ваші колеги з комітету розвідки опублікували звернення до адміністрації, в якому закликають дозволити Україні використовувати зброю США проти військових цілей на території Росії. Яка ваша позиція щодо цього?"

"Я вважаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати можливість дати відсіч. Я вважаю, що ми намагаємося контролювати зусилля на мікрорівні, що є не є хорошою політикою для нас", — відповів Джонсон.

Раніше спікер Палати представників вважав, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада Майк Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

У квітні він прискорив виділення допомоги Україні, назвавши негайне надання зброї "критично важливим". Джонсон зазначив, що вірить даним розвідки у те, що Росія може напасти на країни Європи, які є членами НАТО.

Обмеження ударів України по РФ

Раніше Україна попросила у США скасування обмеження на використання американської зброї територією Росії, яку визнає Вашингтон. Однак міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун після засідання "Рамштайну" 20 травня зазначили, що позиція США щодо використання зброєю не змінилася. ЗСУ повинні зосередитись на ближньому бою і використовувати американську зброю по цілях всередині України.

Уряд Великої Британії вже скасував подібне обмеження. Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

Ще у лютому 2024 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" відповідно до міжнародного права.