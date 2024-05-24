Україна та Польща сьогодні, 24 травня, розпочинають офіційні переговори щодо тексту двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Про це заявив спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук під час спільного брифінгу з очільницею Сенату Польщі Малгожатаю Кідаваю-Блонською у Києві, передає кореспондент Суспільного.

"Сьогодні дуже важливий день в історії відносин наших держав. Сьогодні ми розпочинаємо офіційні перемовини щодо тексту угоди про гарантії безпеки між Україною та Польщею", – сказав голова українського парламенту.

Стефанчук наголосив, що польська та українська сторони хочуть, аби цей документ був "максимально амбітним".

Голова ВР також додав, що під час зустрічі зі своєю польською колегою вони обговорили всі питання, які стосуються співпраці між двома державами. Йдеться про оборону, захист України, питання, пов’язані з формуванням міжнародно-компенсаційного механізму, а також питання співпраці між українським і польським парламентами.

Зі свого боку Малгожата Кідава-Блонська зазначила, що парламент та уряд Польщі вживає низку заходів, у тому числі на міжнародному рівні, щоб повною мірою допомогти Україні захистити власний суверенітет і територіальну цілісність.

"Ми усвідомлюємо, що війна в Україні вступила у складну фазу, і переконані, що координація політичних ініціатив окремих урядів і парламентів світу має важливе значення для збереження міжнародної підтримки (України — ред.). Тож мусимо й надалі підтримувати готовність країн ЄС і Заходу в цілому допомагати. Перш за все — це поставки озброєнь, яке дасть змогу Україні відбити російську навалу", — резюмувала голова польського Сейму.

24 травня маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська прибула з офіційним візитом до Києва.

З якими державами Україна вже підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Які країни підтримують Декларацію

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

У другий день вільнюського саміту до країн "Групи семи" приєдналася й Скандинавські країни: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Вони оголосили, що долучаться до G7 у питанні гарантій безпеки для України.

Згодом про свою підтримку висловили й країни Балтії. 17 серпня премʼєр-міністри Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві офіційно повідомили, що підтримують Декларацію.

Згодом список поповнили й Балкани: Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово. Опісля свою підтримку висловили Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.

Новина доповнюється...