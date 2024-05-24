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В Україну прибула голова Сенату Польщі
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В Україну прибула голова Сенату Польщі

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Малгожата Кідава-Блонська
Спікерка Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська прибула до Києва 24 травня 2024 року. Facebook / Олена Кондратюк

В Україну з офіційним візитом прибула маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська.

Про це заявила заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк.

"Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків", — написала вона у Facebook.

Раніше стало відомо, що Польща посилює заходи безпеки у головному транзитному вузлі для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій з боку Росії. Йдеться про аеропорт Жешув-Ясьонка.

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