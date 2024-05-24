В Україну прибула голова Сенату Польщі

В Україну з офіційним візитом прибула маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська.

Про це заявила заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк.

"Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків", — написала вона у Facebook.

Раніше стало відомо, що Польща посилює заходи безпеки у головному транзитному вузлі для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій з боку Росії. Йдеться про аеропорт Жешув-Ясьонка.